Alana lliteras confirmada para La Casa de los Famosos: ¿Quién es ella?

Ya poco a poco vamos conociendo las celebridades que entrarán en La Casa de los Famosos, que estrena el próximo 23 de enero por Telemundo. En esta ocasión se anunció la participación de Alana Lliteras, de 20 años.

Alana recibió un Roscón de Reyes de parte de nada más y nada menos que de La Jefa de LCDLF. Al cortar un pedazo, la joven encontró un papel enrollado, en lugar del usual muñequito, con la invitación para entrar a La Casa de los Famosos. Lliteras se emocionó tanto que hasta le temblaban las manos y aceptó la invitación. Lo que quiere decir que la vamos a ver entrar a LCDLF, junto a Lupillo Rivera, Maripily, José Reyes “La Melaza”, Thalí García y Gregorio Pernía.

¿Quién es Alana Lliteras?

No muchos en Estados Unidos conocen a Ana Lliteras. Ella es más conocida en su natal México. Pero quienes se vieron la pasada temporada de Top Chef VIP, conocieron a Ana Lliteras. Ella se llevó el premio mayor de la segunda temporada de Top Chef VIP. Así es, la jovencita se llevó a casa los 100 mil dólares.

Alana hizo su debut en la TV en 2016

Alana empezó su carrera en la televisión cuando participó en Masterchef Junior 2016 en México. Ella tenía apenas 12 años, y se alzó como la campeona del programa. La joven se alejó de las cámaras para seguir con sus estudios. En 2020, Alana regreso al reality culinario como host digital.

El talento de Alana la llevó a colaborar en el programa Venga la alegría, donde estuvo casi un año.

Alana también ha estudiado actuación y modelaje. En sus redes sociales tiene más de 300 mil seguidores.

Alana se alejo de las redes en 2023

Tras convertirse en la ganadora de Toc Chef VIP, Alana se alejo de las redes sociales por razones personales. Alana explicó antes de desaparecer de las redes dijo que “por motivos personales de procesos que estoy viviendo en estos momentos de mi vida he decidido dejar un rato las redes sociales ya que es algo que hoy en día me afecta más de lo que me ayuda…Gracias por siempre estar. Prometo regresar en cuanto yo sienta que es el momento indicado y que es algo que nuevamente le hace bien a mi vida”, prosiguió la joven. “También para regresar más recargada de energía y poderles brindar siempre lo más bonito de mí”, finalizó.