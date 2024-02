Critican a Thalí por aceptar ir a la suit con Lupillo Rivera

A Lupillo Rivera le gusta Thalí García. Después de tres semanas en La Casa de los Famosos, Lupillo dijo lo que muchos sospechaban. “Muy guapa y es hermosa. Sí me gusta Thalí”, reveló Lupillo a sus compañeros cuando ya estaban a punto de dormir la noche del 13 de febrero. “Pero la respeto mucho. No quiero cruzar esa línea. Me van a regañar mañana”.

Lupillo se imagina que La Jefa lo puede regañar porque Thalí está casada. Por su parte Thalí volvió aceptar la invitación de Lupillo para dormir con él en la suite. “Una mujer casada y decente lo pone en su lugar en el momento. Si se va para la suit, se va a ver muy mal con el público“, opinó un usuario.

Otros criticaron a Lupillo porque pudo haber invitado a otro compañero. “Me cae bien Lupillo cuando es chistoso y convive con todos pero ahora que se ha puesto de perro faldero lo detesto. Eso no es correcto y menos cuando ha dicho que a todas sus parejas o esposas lo han engañado. Y Thali igual a sido infiel…Lupillo no pudo subir a un hombre como Clovis, Romeh o Gregorio que han hecho tanto por el equipo todos merecen estar en la suite y habían quedado que se iban a estar rotando pero como esta caliente le valió pésimo. Me gustaría que lleguen a la final estos dos pero por supuesto que no ganen, dan asco”.

Mientras otros aseguran que Thalí está jugando en La Casa de los Famosos. “Thalí piensa que [Lupillo] está jugando. Todos sabemos que Thalí está jugando”, opinó otro.

Thalí le dice que si toma malteadas no será su novia

Mientras todos en el cuarto trataban de dormir, Lupillo dice que se va seguir ganando la suite para tomarse todas las malteadas y ponerse gordo. Por lo que Thalí le contesta: “No Lupi, eso no es un futuro para nosotros”. Lupillo reacciona diciendo: “Se me hizo agua la boca con ese comentario…pero si voy a comer malteadas”. Thalí vuelve y le dice: “Entonces nunca voy a ser tu novia”.

Tras escuchar esto, todo el cuarto Tierra reacciona y Gregorio Pernia pide que prendan la luz.

“Es obvio que ellos están relajando ella sabe que están en cámaras 24/7”, asegura un usuario.