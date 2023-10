¿Cómo ganar los recuerdos que Ana Parra se llevó de Los 50?

Ana Parra se convirtió en la gran ganadora de Los 50, el pasado mes de septiembre. Durante una entrevista con AhoraMismo.com, la atleta colombiana compartió que antes de irse de la hacienda de El León, ella metió en su maleta algunos recuerditos del reality. El plan era de sortear los souveniers en sus redes. Así darle la oportunidad a sus seguidores de tener un pedazo del programa donde ella participó.

La colombiana anunció ayer 19 de octubre que ya va empezar a rifar los objetos que se llevó de Los 50. Durante un en vivo ella mostró todos los recuerdos del reality que va a estar sorteando.

Además reveló que no estaba permitido llevarse souvenirs del reality pero ella se las ingenió para llevarse uno que otro recuerdo. Ahora sus seguidores tendrán la oportunidad de llevarse lo siguiente: un lingote de oro, una estaca, su nombre de la habitación, bola dorada del joker que se ganó Polo, camisetas, bola de tenis del primer reto, tarjetas de todos los participantes y hasta una bandera de Los 50.

¿Cómo ganar el sorteo de Ana Parra?

A partir de este 20 de octubre tiene que estar atento a las historias de Ana Parra en Instagram, porque va hacer tres preguntas. La primera persona que responda correctamente las tres preguntas será el ganador. Ella misma enviará el recuerdo a la dirección del ganador.

Ana Parra dejo claró que las preguntas no serán difíciles de responder, siempre y cuando hayas visto el reality de Los 50. Lo que quiere decir que si no te perdiste ningún episodio, no tendrás ningún problema en responder rápidamente y correctamente sus tres preguntas.