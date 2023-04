¡Ana Parra está casada con un príncipe! Mira cómo la consiente su esposo Jason Ruiz

Por ahí suelen decir que “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”, y en la historia de Ana Parra, la exatleta de EXATLON Estados Unidos, es claro que la frase también debería decir que: “detrás de una gran mujer hay un gran hombre”.

Y es que Jason Ruiz, el empresario colombiano con quien la exatleta de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, se casó hace casi dos años, no solo ha enamorado profundamente a la exintegrante de los Contendientes sino que, a juzgar por las fotos y comentarios que comparte la ingeniera civil en su Instagram, es todo un príncipe que la trata como una reina.

El esposo de Ana Parra, según ha confesado la propia deportista en diferentes ocasiones, ha sido vital en su éxito en Estados Unidos y el pilar que la ha apoyado en sus planes, incluyendo EXATLON.

En su último cumpleaños, Jason fue sorprendido con un emotivo mensaje por parte de la colombiana, quien no dudó en declarar que ama los momentos que comparte al lado de su marido.

“Que Dios te llene de salud y mucha vida para que sigas disfrutando que tus días como siempre lo haces ❤️ agradecida con la vida de poder seguir disfrutando todos estos momentos especiales juntos. Te amo infinitamente mi amor 💕 FELIZ CUMPLEAÑOS 🥳”, fue la frase que le dedicó Ana a su adorado esposo.

En mensajes anteriores, la también modelo y empresaria de vestidos de baño, ha manifestado todo tipo de elogios para su marido, con quien tiene una relación de hace más de seis años.

“Y así es mi vida con él, intensa, loca, excesiva, pervertida, apasionada, sin miedos de dejarnos llevar por el amor he ir hasta donde el nos quiera llevar. Lo convertí en mi confidente, mi amante, él es mi esposo (y mi prometido 😂) tenemos una relación tan rara que nadie la entiende y se creó de una manera tan hermosa en la que Dios hizo hasta lo imposible para hacernos entender que debemos estar juntos, algo que nadie lo sabe y que nadie lo entenderá pero lo más importante de todo, lo más importante para mi, es que soy Feliz. 💗”, declaró la colombiana en su Instagram.

Recientemente Ana también compartió una publicación en la que recordó su boda, estilo cuento de hadas, y reconoció sentirse muy afortunada.

“Un día perfecto resumido en 3 minutos ❤️ Que nos hallamos casado no nos garantiza que estemos justos para toda la vida. Pero si el compromiso que hicimos entre nosotros, ante Dios, lo seguimos forjando en la confianza, el amor, el respeto, la Fé, en nuestra hermosa amistad, podremos envejecer juntos. Si un matrimonio no está basado en esto simplemente sería un estado civil. Gracias por seguirme demostrando todos los días que elegí a la persona correcta. Te Amo mi Príncipe Azul. Hasta viejitos 🧓🏼👩🏻 (así seré yo viejita 👩🏻)”, dijo Ana en su aniversario de bodas.

“Mi cómplice, mi aliado, mi mejor amigo, el hombre con el que soñé pasar el resto de mi vida, príncipe de mi vida que El universo te regale todo lo mejor porque te lo mereces y que Dios nos permita celebrarlos juntos siempre ❤️ @yey0129”, dijo Ana en otro mensaje de amor para su esposo. “Un día dijimos: “no será fácil” pero lo logramos ❤️”.

Sobre la posibilidad de tener hijos pronto al lado de su marido, lamodelo le dijo a Ahoramismo: “Sí, quiero tener hijos, pero no todavía. Actualmente tengo muchos proyectos profesionales y me siento muy joven aún, pero más adelante me gustaría tener uno o dos hijos como máximo”.

Mira aquí algunos de los momentos más hermosos que Ana Parra ha compartido al lado de su marido, quien en cada momento la trata como una reina.