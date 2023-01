EXATLON: El esposo de Ana Parra se roba el show en redes sociales

Durante su paso por EXATLON All Stars, Ana Parra confirmó nuevamente que es una atleta consagrada, pero la propia colombiana ha dicho una y otra vez que uno de sus mejores premios en la vida es el amor que ha consolidado al lado de su esposo, el empresario colombiano Jason Ruíz.

Y esta vez fue precisamente el marido de la modelo e ingeniera civil quien se robó el show en redes sociales, luego de que su mujer compartiera un hermoso video en su Instagram para rendirle homenaje en su cumpleaños, que estuvo repleto de bellos momentos de la pareja y que dejó ver la gracia y simpatía del dueño del corazón de la atleta.

“Que Dios te llene de salud y mucha vida para que sigas disfrutando de tus días como siempre lo haces ❤️; agradecida con la vida, de poder seguir disfrutando todos estos momentos especiales juntos”, fueron las palabras con las que la exreina de belleza colombiana fesjejó a su esposo. “Te amo infinitamente mi amor 💕 FELIZ CUMPLEAÑOS 🥳.Happy Birthday 🎈 🎁 🎊 🎂 🥳 🎉”.

En las imágenes, que compartimos aquí, encanta de manera especial un tierno beso que Jason y Ana se dan, al igual que las risas que la pareja disfruta, fiel testimonio de que juntos lo pasan de lo lindo.

Jason recibió decenas de aplausos y elogios entre los fans de la exconcursante de EXATLON Estados Unidos, quienes con todo tipo de frases le demostraron admiración por ser tan buen esposo, y uno que otro hasta mostró envidia de la buena, por estar al lado de semejante mujer tan completa.

“Ay anitaa 😢😢😢 que celos me dan al verte con el 😂”, “Feliz cumpleaños para tu esposo, que lindo… queDios lo bendiga siempre y te siga amando y cuidando mucho 🙏🎂”, “Happy birthday God bless him”, “me encanta como te trata, lo amo”, fueron algunas de las primeras reacciones que generó el clip.

“Muchas felicidades para tu esposo, Dios continúe derramando bendiciones sobre sus vida para que sigan disfrutando de su amor ❤️😘🥰🎂😽🥳🎂🎂”, comentó otro fan de la exintegrante del team Contendientes. “Muchas felicidades y derroches de bendiciones siempre juntos y que ese amor sea eterno ❤️❤️🙌🙌”.

Ana y su esposo llevan una relación de más de siete años, y aunque en diciembre del 2021 se juraron amor eterno por la iglesia, ya estaba casados hacía varios años por lo civil.

“Yo me casé por lo civil hace cuatro años en Estados Unidos, pero estando sola con mi esposo, y hace dos años teníamos planeado casarnos en Colombia junto a nuestras familias, pero tuvimos que aplazar la boda en dos ocasiones, primero por la pandemia y luego por mi participación en Exatlón Estados Unidos. Casi me toca aplazarla por tercera vez, pero finalmente todo se dio”, comentó la atleta luego de su boda religiosa.

En entrevista con Ahoramismo, Ana también reveló que tanto ella como su esposo anhelan convertirse en papás y tener una familia con hijos, pero por el momento han preferido aplazar ese sueño.

“Sí, quiero tener hijos, pero no todavía. Actualmente tengo muchos proyectos profesionales y me siento muy joven aún, pero más adelante me gustaría tener uno o dos hijos como máximo”, dijo la colombiana.

Dinos que te parece el esposo de Ana Parra.