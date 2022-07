EXATLON: ¿Ana Parra se volvió a casar?: Mira la foto que publicó

En diciembre pasado la exconcursante de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Ana Parra, se juró amor eterno con su esposo, Jason Ruiz, a través de una boda religiosa en la que la atleta se sintió como una princesa.

El enlace fue en Colombia, en un hermoso lugar, rodeado de familiares y amigos, y allí la exintegrante del equipo Azul, de EXATLON, lució como una modelo de catálogos de vestidos de novia, con un majestuoso vestido blanco, que contaba con bellos bordados.

Y aunque han pasado ya más de 7 meses desde aquel mágizo momento en el que Ana Parra se convirtió oficialmente en la señora Ruiz, la colombiana causó revuelo en redes sociales, tras compartir una nueva fotografía vestida de novia, otra vez.

La deportista usó su cuenta de Instagram para compartir la preciosa instantánea, en la que luce preciosa, con su traje de novia de diminuta cola en tul, que contó con un diseño strapless que la hizo lucir de lujo.

Y aunque más de uno se alcanzó a preguntar si Ana Parra estaba presumiendo una nueva boda en otra ciudad, con el mismo vestido con el que dijo “sí quiero” en diciembre pasado, pronto se conoció el motivo de la imagen.

No es que Ana se haya vuelto a casar. Lo que pasa es que esta cumpliendo su séptimo mes de matrimonio, y quiso rendir homenaje al amor y al bello momento que vivió, compartiendo una de sus fotos favoritas del día de su boda.

Como era de esperarse, los comentarios y reacciones no tardaron en llenar las redes sociales de la modelo, y la mayoría coincidió en que vestida de novia, Ana Parra lució como un angelito.

“Wowww 😱 😱 😱 súper hermosa como siempre princesa ⚘️ 👸 😘 💕 ♥️ 💖 ⚘️ 👸 😘”, “Wow gorgeous 👍🏼🙌🏽👍🏼❤️🔥🔥👌🏼👌🏼”, “😍😍😍😘😘😘😘😘💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷🌷✌✌✌💖💖💖💖💖💖”, y “su belleza siempre nos deslumbra, muchas felicidades🙌”, fueron algunos de los mensajes compartidos por los fans de la guapa ingeniera civil.

“Hermosa😍😍😍”, “Such a beautiful bride 🔥 I love your wedding pictures ❤️ (qué novia tan hermosa. Me encantan tus fotos del matrimonio”, agregaron otros seguidores de Ana en su Instagram.

El día de la boda de Ana Parra en Colombia, la estrella del reality show de Telemundo colgó varios comentarios en sus redes sociales, entre ellos varios donde confesaba sentirse llena de nervios y felicidad.

“Ahora sí llegó la hora. Les juro que ¡wow!, nunca he sentido tantos tantos nervios como se siente en estos momentos. ¡Oh my god, en qué me he metido!”, comentó en un mensaje, con el que luego naró cómo fue su odisea para casarse.

“Casi todo noviembre estuve en Exatlón México luego me fui para Colombia el primero de diciembre, me fui a casar, esto me tuvo reocupada como hasta el 20 de diciembre. Luego me fui a un pueblito a repartir regalos, luego regresé a Medellín a continuar con mi tratamiento de la cicatriz (por su nariz) y Año Nuevo me la pasé en la cama, porque estaba muy enferma”, comentó Ana en su momento.