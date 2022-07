EXATLON: Chelly Cantú tiene una hermana monja y la presenta: ¿Se parecen?

Chelly Cantú hizo historia en EXATLON Estados Unidos, tras convertirse en la ganadora de la primera temporada del reality show de Telemundo, y desde entonces, la mexicana ha sido muy abierta sobre su vida personal y profesional, haciendo que sus fieles seguidores sepan cada vez más sobre la talentosa atleta.

Y esta vez, más allá de mostrar mensajes sobre su esposo, Luis Tuzo, con quien está felizmente casada hace varios años, la gimnasta olímpica aprovechó su cuenta de Instagram para presentar en público a sus dos hermanas mujeres.

Chelly compartió un video que fue elaborado por su hermana Andrea, quien es nutrióloga y en él la otra integrante de los Cantú dejó ver que además de la atleta y la nutricionista, en la familia hay una monja, quien es miembro de una comunidad religiosa.

Así se aprecia en el video mostrado por Chelly en su Instagram, donde se asegura que a pesar de que las tres chicas Cantú son hermanas, y fueron criadas en el mismo hogar, son muy diferentes y decidieron tomar rumbos distintos, pero comparten el deseo de hacer lo que las hace felices.

Sobre la monja Cantú, el video la muestra con sus hábitos y rodeada de otras integrantes de la comunidad religiosa a la que pertenece, que ayuda constantemente a personas necesitadas, e incluso bromean con una frase que afirma que es la única de la familia que no se ha casado.

El clip deja ver las diferentes personalidades de las hermanas Cantú, comenzando con una música de paz al presentar a la joven monjita, y luego pasa a un poco de locura con fondo de música regional mexicana y escenas de baile de Andrea, y termina con música electrónica y sesión de ejercicios para dar paso a Chelly.

Tras compartir el bello video junto a su hermana monja y su hermana nutricionista, la ganadora de la primera temporada de EXATLON Estados Unidos aseguró que solo queda pendiente que presente al varón de la casa.

“Video que hizo mi hermana @andreacaantu en tiktok y se hizo viral 😅….aquí conocerán a mis otras 2 hermanas, solo falta mi hermano @ricky.cantu”, dijo la atleta, al tiempo que preguntó a sus fans “¿Y ustedes que tan diferentes son en la familia? #familia #different #everyoneisawesome #beyourself #beyou”.

El video tuvo tanta acogida entre sus seguidores, que pronto consiguió miles de vistas y comentarios graciosos, pues el tono de humor estuvo presente en todas las escenas.

“Así es, cada uno escoge su vida y lo que quiere… bien por ti Cantú cuerpazo saludos desde North Carolina”, comentó un fan de Chelly.

“Wau hermoso videos y muy Bella familia. Bendiciones 😍😍😍😍😍”, “Hahaa me encanta 👏” y “Yo soy la diferente, soy muy sincera, parrandera, fumadora y me gusta el 🥃.. mis hermanos son como monjes: no toman, no fuman, no dicen lo qué piensan, solo van al gym y ya”.

Dinos qué te parecen las hermanas de Chelly y cuentanos si crees que se parecen a ella.