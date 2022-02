Chelly Cantú confiesa que lleva mucho sin recibir flores de su marido

El 14 de febrero es para muchas parejas alrededor del mundo ese momento ideal en el que suele haber algún tipo de festejo o intercambio de regalitos para rendir tributo al amor, al lado de esa persona especial que es su Valentín.

Y aunque las flores suelen ocupar la primera categoría a la hora de hablar de detalles que son comúnes en San Valentín, la copresentadora de la sexta temporada de EXATLON, Chelly Cantú, confesó que su esposo, Luis Tuzo, hace mucho tiempo que no le regala flores.

En una charla casual que fue compartida por la cuenta de Instagram del reality show de Telemundo, la gimnasta olímpica hizo la revelación, que en ningún momento fue una queja, sino un hecho anecdótico, pues asegura que su esposo es muy especial con ella, en muchas otras maneras. Otro detalle que dejó ver en su respuesta es que el 14 de febrero no es de las fechas más memorables que atesore en su corazón.

“Realmente no tengo un 14 de febrero que recuerde así muchísimo, pero si les puedo decir que no tuvo que ser un día especial. Pero mi actual esposo, como novios, me dedicó una serenata y también sí hubo un 14 de febrero que me regaló un ramo de rosas; espero que vuelva a hacer eso un poquito más seguido, y si no pasa, pues no importa, porque sé que tenemos muchos otros días para festejar”, dijo Chelly.

La mexicana, quien tiene un precioso matrimonio con el entrenador, también recalcó que además de honrar a sus parejas, este día debe ser un día para agradecer por el amor de la familia.

“Para mí el Día de los enamorados significa un momento para compartir con las personas que quiero, decirles una y mil veces cuánto los amas, cuánto los quieres en tu vida. A pesar de que todos los días pueden ser momentos especiales con esas personas, hay que aprovechar este 14 de febrero para recalcarlo y decírselos otra vez”, mencionó la deportista. “Para todos los que van a celebrar el 14, no solo esperen el día, sino cualquer día para festejar el amor a los familiares. Muchas veces nos enfocamos solo en la amistad y la pareja, y no en la familia… entonces no olviden a sus familiares, que son las primeras personas que van a estar para ustedes siempre”.

Chelly también emitió unas felicitaciones públicas por la fecha, dedicadas a su marido, a través de un mensaje en su Instagram, donde colgó un par de fotografías al lado del hombre que le pone a latir el corazón a mil.

“Feliz día de San Valentín mi vida! Les deseo un día lleno de amor, recuérdenle a todas esas personas cuanto las aman y las quieren, déjenles saber los agradecidos que están con ellos y lo afortunados de tenerlos en sus vidas”, comentó la atleta, quien de paso agradeció a sus seguidores. “Gracias a cada uno de ustedes por tanto cariño que me han regalado, muchos de ustedes sin conocerme me dan palabras de aliento, de apoyo, de cariño y eso lo valoro muchísimo. Disfruten su día y déjense consentir. Les mando un abrazo virtual con mucho cariño. 🙏🏽🤗”.