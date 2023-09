¿Ana Parra compartirá su premio con Fernando Lozada?

Ana Parra se convirtió en la primera ganadora de Los 50, el pasado 25 de septiembre. La modelo y atleta colombiana se llevó a casa $347,560. Pero desde que ganó, muchos le han pedido que comparta su premio con Fernando Lozada. Ya que en el último reto, Lozada la ayudó y ella pudo continuar para la gran final.

En las redes de Ana se pueden leer varios comentarios donde le dicen que “fuera bonito que compartieras algo del premio con Lozada”. Otro agrega, “La mitad [del premio] para Fernando que te ayudo a llegar a la final”.

Mientras otros no dicen que Ana se merece quedar con todo el premio ya que ella sola ganó varias pruebas durante el show que empezó con 50 concursantes. “La gente y su broma con Fer por una ayuda, olvidan todas las pruebas que solita supero siendo mujer luchó hasta lo último. Ella se merece su premio 🏆🏅 Es una campeona que orgullo eres Ana”, comentó otro.

Ana le respondió a quienes dicen que Lozada la ayudó a llegar a la final. La colombiana dejo claro que ella está agradecida con Fernando, no tan solo por haberle ayudado con el tote en la prueba, sino por el apoyo emocional que tuvo en él. Además ella se esforzó en todas las pruebas, aportó en el acumulado y hasta fue la única mujer en ganar un joker.

Ana dijo:

“Yo me di cuenta que esto es un trabajo en equipo. Que si no haces equipo allá, no llegas a ningún lado. Todos los seis finalistas que estuvimos ahí es porque hicimos un equipo. La mayoría estuvieron sentenciados mil veces, y estuvieron parados en la final porque su equipo los salvo. Yo me la rife toda la temporada. Me la sude. Me mate completamente. Me arriesgue a que me dañara mi cirugía. Me dañe mi cirugía. Me tuvieron que volver a operar. Me desterraron. Fui la única mujer que me gane un joker. Yo no estuve sentenciada, hasta el último. Fui una de las que oporto mucho al acumulado. En ese aspecto lo hice por mis propios medios…En esa prueba del tote, que no se me estaba dando. Diosíto me puso a Fer Lozada al lado para que me ayudará a llegar a esa final. Nosotros somos un equipo, Fernando, Douglas y yo, era un equipo. Nosotros queriamos llegar a la final. Estoy segura que si Douglas estaba al lado, Fer lo hubiera ayudado. Si a ellos no se les daba el tiro. Yo los hubiera ayudado. Somos un equipo. Sí, le tengo que agradecer a Fer y a todo el equipo. Yo le agradezco más a Fernando, más que de le haya dado a ese tote…agradezco más muchas cosas que hizo por mí por toda la temporada. El se preocupo por mi lesión y que vaya a los doctores. Él me dio ese apoyo emocional. Eso le tengo que agradecer”.

Abajo puedes ver el en vivo de Ana: