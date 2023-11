Carlos Calderón anuncia que tiene nuevo programa

Carlos Calderón está feliz con la gran noticia de su nueva aventura. Tras su salida de Univision a principio del año, muchos esperaban que haga su regreso a la TV firmando con Telemundo. Pero debido a su contrato con Univision, el presentador tenía que esperar unos seis meses para regresar a la pantalla chica. Y así fue.

El conductor hizo su regreso al programa matutino Hoy, de Telemundo. Pero solo como invitado especial. Así estuvo por mes y medio. Si bien muchos televidentes pedían que se quedara como conductor fijo, no fue así.”La colaboración con Hoy Día para mí fue maravillosa. Estuvimos trabajando ahí cerca de mes y medio, pero las condiciones ahorita no eran las propicias para que yo estuviera formalmente en el programa”, compartió en una reciente entrevista con Mezcal TV.

Carlos Calderón lanza ‘The Carlos Calderón Show

Pero antes de que termine el año, Calderón está celebrando su regreso a seguir en contacto con su público. El presentador lanza su propio programa en Internet, estilo podcast, The Carlos Calderón Show. El programa lo puede ver y escuchar a través de diferentes plataformas como YouTube, Facebook o Spotify.

En el primer episodio tiene como invitado al reconocido músico y productor Emilio Estefan. “Felicidades no me lo pierdo! Era lo que necesitabas brillar tu solito!!tienes todo para dirigir un show! Eres carismatico, excelente presentador y sobre todo que caes muy bien! tienes Angel y de aquí en adelante vas a subir comí la espuma ! no necesitas un programa aburrido”, comentó uno de sus seguidores.

Giselle Blondet, Borja Voces, Maity Interiano y Jackie Guerrido son algunas de las estrellas que lo han felicitado por su nuevo programa The Carlos Calderón Show.

La esposa de Calderón está muy emocionada de su nuevo proyecto: “Por fin se puede contar!!”

Aquí puede entrar al podcast de Carlos Calderón.