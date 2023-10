Telemundo confirma nuevo presentador en Hoy Día: No es Carlos Calderón

A partir de esta semana, el programa matutino Hoy Día tendrá un nuevo integrante en su equipo de presentadores. Así es, la familia mañanera crece. ¿Quién es el nuevo presentador? El nombre de Carlos Calderón se ha mencionado en las redes desde que el ex animador de Univisión ha estado en el matutino como presentador invitado. Pero no fue así.

La reacción del público no se hizo esperar. “Carlos Calderon era el indicado”, comentó uno. “Queríamos a Carlos Calderón, esto no puede ser…él tiene el carisma y todo lo alegre la vibra…Por favor todos apoyemos a Carlos para que este aquí, ¿Quién se suma en está lucha?”.

Conoce al nuevo presentador de Hoy Día

Mientras algunos televidentes se unen a pedir por Carlos Calderón. El nuevo integrante a Hoy Día es nada más y nada menos que Danilo Carrera.

El actor y presentador ecuatoriano se integró a la familia de Hoy Día este martes 10 de octubre. “Estoy muy feliz de formar parte de esta familia, de mi nueva familia. Ya después les voy a estar platicando de los proyectos en los que voy a estar trabajando aquí en la cadena, pero mientras tanto voy a estar aquí en Hoy Día con todos ustedes todas las mañanas”, dijo el galán de exitosas telenovelas como El amor invencible y Vencer la ausencia.

Danilo co presentará Hoy Día junto a Daniel Arenas, Penélope Menchaca, Chiki Bombom y Andrea Meza. “La gente me pregunta cuál es tu próximo proyecto y tengo que decir que es seducir a la Chiky Bombom”, bromeó Danilo en el programa junto a Chiki Bombom. “El día que hicieron mi presentación en Telemundo dije yo voy a venir a Hoy Día hasta que la Chiky me preste atención, me seduzca, el día que eso cambie me voy. Todo depende de ella”.

