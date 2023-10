¿Danilo Carrera actuará en El Señor de los Cielos?

Danilo Carrera muy pronto hará su debut en las pantallas de Telemundo. El actor ecuatoriano entra por la puerta grande como presentador de los Premios Billboard de la Música Latina 2023. Pero en enero de 2024, Carrera empezará a trabajar en una serie de dicha cadena, según informó People en Español.

Telemundo le ha presentado varias historias a Carrera, y para él será un reto cualquier papel que interprete ya que son diferentes a los que ha hecho antes.

En la entrevista con la publicación le preguntaron sobre ¿qué tipo de personaje te gustaría interpretar?

“Voy a estar haciendo muchísimos personajes en estos años que tengo de contrato. Si me dices se vale soñar me encantaría hacer tal vez un guardaespaldas o algo que tenga que ver con la realeza, cosas diferentes que no he hecho en estos años que he tenido de carrera. Pero creo que cualquier personaje que haga en Telemundo va a ser nuevo. Las historias que he visto, que me han presentado en los últimos meses, son muy diferentes a las historias clásicas, que no tienen nada de malo –funcionan muy bien–, pero hacer cosas diferentes es muy divertido. Es un reto salir de tu zona de confort”.

¿Te ves en una superserie tipo El señor de los cielos?

“En Telemundo todo es posible, así que sí me veo en superseries, quién sabe. Hacer un personaje especial en El señor de los cielos me encantaría. Me encantaría tener un personaje especial en una temporada, tal vez unos capítulos, algo que sea realmente potente, algún personaje que llegue a cambiar las cosas de alguna manera interesante. Lo que Telemundo necesite de mí lo voy a hacer”.

Hasta ahora no se sabe en que producción trabajará Carrera dentro de la cadena. Pero estamos seguros que a más de uno le encantaría ver a Carrera en El Señor de los Cielos. La serie ya empezó sus grabaciones el pasado mes de septiembre en México.