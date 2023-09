Carlos Calderón y Vanessa Lyon explican cómo su bebé los ha unido como pareja

Carlos Calderón regreso como conductor invitado al matutino de Hoy Día. Este martes 19 de septiembre, el ex animador de Univision se unió a Daniel Arenas, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky Bombom, para presentar al espacio mañanero.

Durante el show, Calderón recibió dos invitados muy especiales. Su esposa, la actriz Vanessa Lyon, y su hijo León, llegaron al programa y hablaron sobre como su bebé los ha unido más como pareja.”Nunca me imaginé que me iba a gustar tanto ser mamá. Se convirtió en mi rol favorito de toda la vida”, dijo Vanessa en Hoy Día. “Antes era ‘mi carrera primero’ y ahora que lo tengo es lo más hermoso”.

Por su lado Calderón dijo que los hijos son una bendición de Dios. “Para mi esto no solo me cambio la vida, me cambio el corazón, me cambio las ganas de vivir. Como pareja nos enamoramos durante el embarazo. Luchamos mucho por la relación y por León y la verdad es que te fortalece. Te hace hombre ser papá”, compartió Calderón.

Además reveló que ya están buscando un hermanito o hermanita para su hijo León.

Vanessa Lyon celebró su cumpleaños con mariachi en Hoy Día

Después de hablar de hablar sobre cómo ha mejorado su relación por su hijo León, la esposa de Calderon fue sorprendida con un mariachi ya que era su cumpleaños.

También le escribió un emotivo mensaje a su esposa en sus redes sociales.