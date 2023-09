Adamari López anuncia su nuevo proyecto

Más de uno espera el gran regreso de Adamari López a la TV. Desde que salió de Hoy Día, se espera que se incorpore a la cadena de Univision. Pero tendrán que seguir esperando porque Ada se encuentra realizando un nuevo proyecto lejos de la televisión. “Ha llegado un día que es muy lindo y muy importante para mí, un día que estaba deseando desde el fondo de mi corazón, poder darles una sorpresa, algo que nace de mi corazón, algo que está yo creo que mi esencia”, expresó Adamari en un video que compartió en sus redes. “Ustedes saben que dentro de esta carrera de la actuación uno también a veces quiere hacer muchos emprendimientos y destacar en otras áreas para poder seguir creciendo, seguir evolucionando y estaba deseosa de poder presentarles esta parte de empresaria que estaba desarrollando… Es hoy el día en que les cuento de este nuevo emprendimiento que tengo y que me encantaría que me acompañaran y que una vez más me regalen su cariño y su apoyo como empresaria”.

Así es. Adamari López debuta como empresaria con su nueva línea de accesorios. “He sacado una línea de joyería que yo sé que a ustedes les va a encantar, a mí me encantan las cosas lindas, me encantan las cosas delicadas y creo que tienen mucho que ver conmigo y tengo para ustedes esta es mi línea de joyería se llama AxA”, explicó la actriz y presentadora boricua sobre sus accesorios que se pueden comprar en su página web adamarilopez.net.

La línea de joyería incluye un cadena con dos corazones que, en su caso, representan el de Adamari y el de su hija Alaïa.

La colección también cuenta con una delicada tobillera y una pulsera con una triple banda donde los corazones son los grandes protagonistas.

Abajo puedes ver el video del gran anuncio de Ada.