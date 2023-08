Luis Fonsi deja claro lo que pasó en su relación con Adamari Lopez

Después de 14 años de silencio, Luis Fonsi se sinceró durante una entrevista con Molusco TV. El cantante contó su parte de lo que pasó en su relación con su ex Adamari López.

Al principio de la entrevista, el interprete habló de su nuevo tema “Pasa la página” y dijo que él usa mucho dicha frase en sus conversaciones con amistades o familiares. Así que esta canción va dedicada para hombres y mujeres que necesitan pasar la página.

Después el periodista en el minuto 22 menciona el tema de su separación con Adamari, y que hasta ahora solo se sabe la noticia a medias, ya que Fonsi nunca dio su versión.

Fonsi respondió lo siguiente:

“Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima, por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad… Yo dije voy a agarrar los golpes, la gente va a opinar.

Yo sí saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije mira, esto fue lo que pasó, yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser feliz, los hombres también y si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir oye, yo también quiero ser feliz.

¿Y de quién fue la culpa? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos. No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa.

Pero cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”.

Fonsi detuvo todo cuando se enteró del cáncer de Adamari

“El día que me llama su hermana para darme la noticia del resultado del examen [del cáncer] era el día número 1 de grabar ‘Paso a paso’, que era el disco que yo estaba haciendo en ese momento, y literalmente llegando al estudio me llega la llamada y en ese momento yo dije yo no quiero saber de una canción, de un disco, de un viaje, de nada, yo tengo que hacer lo que se supone que uno haga y estar a su lado y eso fue lo que hice…Ya estábamos comprometidos, pero no estábamos casados.

…

Yo sueño que saquen un reportaje y que no diga: ‘el ex de o la ex de’. En un reportaje que muchas veces no tiene nada que ver de nosotros…Para esa gente también está dedicada la canción. Siguen estirando un chicle que ya se rompió hace 13 años.

Luis Fonsi habla de los embriones que tenía con Adamari

Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor, de hecho. Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan.

Ella en una de las reuniones me dice ‘mira, lo único que te voy a pedir es que yo quiero los embriones’. Te doy un poquito de contexto. Antes de ella comenzar su tratamiento obviamente nosotros queríamos tener una familia, estábamos superbien e hicimos el tratamiento de los embriones donde se fertilizan y se guardan por si acaso la quimio afecta a ese proceso. Ella termina su quimio, se recupera, le crece el pelo, nos casamos y entonces durante el matrimonio nunca salió la conversación de la familia porque ella se fue a México a trabajar. Cuando nos separamos ella dijo ‘yo lo único que te voy a pedir es mis embriones, yo los quiero’. Básicamente quiero hijos es lo que está diciendo. Yo creo que ella pensaba que yo le iba a decir ‘que no’ en la cara, que quizás es lo que me recomendaron mi abogada y mucha gente, me dijeron ‘cómo tú vas a hacer eso, si te estás separando cómo tú vas ahora a hacer las cosas al revés, no hay nada mejor que uno separarse cuando no hay niños de por medio, qué pasa si tú conoces a otra persona y después tienes un hijo…’. Es raro, no es el orden natural de la vida, vamos a ponerlo de esa manera. Yo no iba a poder vivir sabiendo que su única oportunidad de tener un hijo que yo le iba a quitar eso, yo no. Si esa es su única oportunidad porque sabía lo importante que era la familia para ella… Y le dije que sí, no tan solo eso sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí, yo voy a pagar lo que tenga que pagar y le buscaremos la vuelta si llega el momento, no sé cómo va a ser. Y esto lo digo porque ya se ha dicho y ella ha hablado de esto. Esta son las cosas que la gente no sabe porque siempre hay un bueno y un malo.

Siempre hay un bueno y un malo y desafortunadamente en este caso fui el malo porque fui yo el que tomé la decisión de separarme y eso lo entiendo, pero que siempre tengan todas las cartas sobre la mesa antes de juzgar…Yo pienso que la gente que ya me ve con ese papel yo puedo decir aquí todo y no voy a cambiar su mente, por eso me siento pleno y tranquilo porque ya yo acepté que hay mucha gente que sabe la verdad, que sabe el orden cronológico y sabe lo que pasó y lo que no pasó. Hay mucha gente que no le importa y que dicen ‘me gusta la música de Fonsi o no me gusta y no me importa lo que pasó o no’. Pero hay mucha gente que vivió y cree que esta narrativa, esta novela que se formó y que formaron mucha gente, no estoy diciendo que fue ella, ojo, mucha gente piensa que esa es la verdad y esa gente no hay mucho que yo pueda hacer con ella, no les voy a convencer con esta entrevista ni con otra ni con nada y por eso es que he decidido por mucho tiempo callar porque yo digo estoy gastando mi energía.

Abajo pueden ver la entrevista completa.

Abajo puedes ver el tema “Pasa la página”.