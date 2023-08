¿Luis Fonsi lanza indirectas a Adamari López?

Las redes sociales del cantante puertorriqueño Luis Fonsi están que arden, luego de que el famoso intérprete de “Despacito” adelantara en su cuenta de Instagram lo que será su próximo lanzamiento musical, en el que claramente se deja ver “la tiradera” a su exesposa, la presentadora Adamari López.

Con “Pasa la página”, Fonsi le lanza unas indirectas a la presentadora puertorriqueña de que ya supere la historia que vivieron juntos, y que deje de hacerse la víctima. Esto tal vez en respuesta a la entrevista que ella concedió a un medio de comunicación en donde se refirió a todo el tema de su separación con el cantante, según La Prensa.

“Se tenía que decir, y lo dije 🗣️ #PasaLaPagina”, fue el texto con el que el nacido en San Juan, acompañó su video, el cual ya acumula más de 11,500 de “Me gusta” en Instagram.

“Pasa la página, no eres la víctima, pa’ que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”, son las frases que acompañan al número musical.

De inmediato los fans y seguidores de Luis Fonsi no tardaron en reaccionar, pero para su sorpresa contrario a lo que él esperaba de la nueva propuesta musical, de que “Pasa la página” se perfilara como todo un éxito musical, el tema fue duramente criticado.

“Hace mucho que te superó”, “¿Qué necesidad de revivirlo?”, “¿Cómo sacas esto?”, “Defraudada totalmente”, “El Shakiro boricua”, “Falta de respeto y falta de ser un caballero”, “Deberías de pasarla tu querido que ella está pendiente de facturar y tú de sacar canciones para ella”, son algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales, de acuerdo con Milenio.

Sin embargo, los que si mostraron todo su apoyo a la nueva canción e incluso le dieron “Me Gusta” al feed fueron Tony costa y su novia Evelyn Beltrán. Recordemos que Tony es el padre de Alaia, con quien Adamari López sostuvo una relación luego de divorciarse de Fonsi.

“Toni se presta para darle ‘like’ a esto?”, “Pero miremos quién le dio ‘like’: la novia de Toni. Pobre Adamari, pasó por tantas cosas y ahora con estos ex ‘cucarachas’”, son solo algunos de los comentarios que han dejado los fans sobre el gesto que tuvieron el bailarín español y su pareja con a la reciente canción, según el portal Mamas Latinas.

¿De qué trata “Pasa La Página”?

“Pasa La Página” es una canción pop urbana que invita a bailar, pero además, lleva una letra con un mensaje muy directo, tan directo que pareciera que tuviera una destinataria que los fans deben identificar muy bien y que de acuerdo a la letra de la canción todavía vive “un cuento que ya se acabó” y que de seguro no es un “cuento de hadas”, aseguró el medio LA Times.

“Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice ‘yo ya lo olvidé’ pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Hace rato que el amor ya se fue, esto ya es suficiente, Pasa la página…”, es la primera estrofa de este tema.

“Te quedaste, te quedaste atrás, estás buscando algo que no está. El tiempo ya pasó, ya no queda na’… ya cambia de canal, no eres Panamá. La vida no espera, olvida, supera”, es otro de los versos de la nueva canción de Fonsi, que sin duda, ha generado mucho revuelo desde su estreno.

¿Adamari López se pronunció al respecto?

Según El Heraldo, la actriz y conductora de televisión contó en “La casa de los famosos” de Telemundo que vivió un difícil momento cuando Luis Fonsi supuestamente decidió acabar con su matrimonio, esto tras la lucha que ella enfrentó contra el cáncer de mama.

“Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar la relación”, comentó.

Sumado a esta entrevista, también el video que Adamari López publico en sus redes sociales el pasado 23 de agosto junto a Carlitos Pérez Ruiz, y en la que la presentadora de forma jocosa le presenta dos alternativas para llevar adelante su supuesta relación de pareja pues ella ha aclarado que no es su novio sino su amigo gay, según Univision.

“Cualquier parecido con la realidad… Levante la mano quien se sienta identificado(a)”, escribió ella en la descripción.

En el clip se puede apreciar que la exactriz se acerca al comunicador y le pregunta: “Amor, tienes dos opciones: A, pasar el resto de la vida con tu esposa hermosa, linda; o B…”. B, B, la B”, interrumpe Carlitos a López, quien lo mira con decepción e incluso le llega a dar un golpecito en el hombro.

Años atrás, la mamá de Alaia también había concedido una entrevista a la conductora y periodista María Celeste Arrarás, en la que habló abiertamente de su divorcio con Luis Fonsi. Indica Arrarás que en esos momentos Adamari López dijo que su separación fue uno de los momentos más duros de su vida.

“Un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”, reveló la conductora de acuerdo con Milenio. “Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”, mencionó Adamari López.

La conductora se sinceró y dijo que incluso para superar su separación de Luis Fonsi tuvo que acudir a terapia psicológica.

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, contó.

