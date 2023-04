Taylor Swift y Joe Alwyn ponen fin a su relación: Lo que sabemos

Después de seis años juntos, Taylor Swift y Joe Alwyn han decidido terminar su relación. La noticia llegó como un shock para los fanáticos de la cantante, que han seguido de cerca la relación desde que comenzó en 2017.

Así lo reportó en exclusiva el programa de televisión especializado en entretenimiento “Entertainment Tonight” a través de su perfil en redes sociales. Una noticia que cayó como bomba a los millones de fanáticos de la súper estrella, que ahora mismo se encuentra en medio de la ambiciosa y aplaudida gira de conciertos “The Eras Tour” por Estados Unidos.

Según fuentes cercanas a la pareja, la separación fue amistosa y se debe a sus horarios de trabajo ocupados y la dificultad para encontrar tiempo para estar juntos, así lo reseñó en primer lugar Entertainment Tonight, y ya la noticia corre como pólvora en los medios internacionales.

“ET [Entertainment Tonight] obtuvo información de que Taylor y Joe se separaron hace unas semanas y que la separación no fue dramática, sino más bien que la relación llegó hasta donde tenía que llegar”, reza el texto que acompaña la foto.

Swift y Alwyn se conocieron en la Met Gala de 2016, y comenzaron a salir poco después. La pareja ha mantenido su relación bastante privada, rara vez apareciendo juntos en público o hablando sobre su vida en entrevistas.

Sin embargo, la relación ha sido el tema de muchas de las canciones de Swift, incluyendo “Call It What You Want” y “Delicate”. La cantautora también ha hablado de la relación en el documental para Netflix “Miss Americana”… “También me estaba enamorando de alguien que tenía una vida maravillosamente normal, equilibrada y centrada, decidimos juntos que queríamos que nuestra relación fuera privada”, agregó Swift, en un video con imágenes caseras de la pareja.

Nuevos comienzos para Taylor Swift

Además de haber vuelto a la soltería en plena gira de conciertos, si algo sabe hacer Swift muy bien es mantenerse ocupada. La talentosa rubia se encuentra relanzando paulatinamente todo su catálogo musical, y paralelo a esto le ha ido tomando gusto a la dirección cinematográfica, trabajando detrás de cámaras en sus videos musicales e incluso recibiendo un GRAMMY por el cortometraje inspirado en uno de sus temas más emblemáticos, “All Too Well”, que se desprende del álbum RED.

Por si fuera poco, la revista Variety, compartió recientemente que Swift ya escribió y dirigirá una película junto a Searchlight Pictures, estudio independiente de Disney detrás de recientes éxitos como The Menu, que se encuentra disponible en la plataforma streaming de HBO Max. Al momento se desconocen más detalles sobre esta nueva incursión de Taylor en la silla de directora, pero estamos seguros que, como todo lo que hace, se traducirá en éxito, y más dinero para la chica.

Los swifties sabemos que detrás de esta ruptura…viene un nuevo álbum