Taylor Swift junto a modelo trans en nuevo video musical: ¿Quién es Laith Ashley?

Taylor Swift no para de generar conversación. La exitosa cantautora norteamericana se encuentra en las últimas etapas de su preparación para lo que será su nueva gira “The Eras Tour”, que abarcará todo su catálogo musical, y además en promoción de su más reciente álbum llamado “Midnights”, que no sólo ha roto todos los records, sino que ha sido aplaudido por la crítica, al tratar temas más maduros, bajo ritmos nuevos para la rubia que nunca sido temerosa a la hora de experimentar con su música.

Cabe destacar también que en los últimos años Taylor Swift ha probado incluso con la dirección y tatamiento creativo de cada uno de sus propios videos musicales, lo que le ha dado la oportunidad no sólo de crear diferentes historias, sino de enviar contundentes mensajes y su más reciente clip, que se desprende de la canción “Lavender Haze”, es prueba de ello.

“Lavender Haze” es el tema que le da inicio al álbum “Midnights”, una canción con dejos de funk y un sonido mucho más sensual. Como dato curioso, una de las voces de fondo del tema la hizo Zoe Kravitz, actriz, cantante, amiga personal de Taylor Swift e hija del ícono musical Lenny Kravitz.

Los videos de “Midnights”

Taylor Swift, para hacer honor a su palabra sobre su nuevo gusto a la dirección que viene aplicando desde discos anteriores, e incluso dirigiendo un corto inspirado en su tema más exitoso “All Too Well”, que presentó en diferentes festivales de cine, ha sido la voz al mando de sus videos musicales y el de “Lavender Haze” no ha sido la excepción.

La canción, que la misma Taylor Swift ha definido como “ese estado de enamoramiento en el que estás dispuesto a todo”, estrenó su videoclip el pasado 27 de enero ya cuenta con 1 millón de “me gusta” y más de 11 millones de reproducciones. En este, Swift comparte cámara con el modelo y activista transexual Laith Ashley, con quien Swift aseguró fue “absolutamente adorable trabajar”.

Sobre el clip, Taylor Swift aseguró: “Este fue el primer video que escribí de los 3 que se han lanzado hasta ahora, y realmente me ayudó a conceptualizar el mundo y el estado de ánimo de “Midnights”, como una especie de sueño sensual, ambientado en los años 70.”

Quién es Laith Ashley

De ascendencia dominicana, Laith Ashley tiene 33 años, y es modelo, actor, activista, escritor y cantante. De acuerdo a su perfil en Wikipedia, a los 17 años Laith le dijo a sus padres que era homosexual, pero “nunca se llamó lesbiana”.

Laith asistió a la escuela de negocios y estudió psicología en la Universidad de Fairfield en Connecticut. Posteriormente trabajó en el Centro de Salud Comunitario Callen-Lorde, donde trabajó con jóvenes LGBT sin hogar como trabajador social. Explicó en una entrevista: “Cuando era niño, siempre quise ser actor, cantante, bailarín, pero como hombre. Pero entonces, no pensé que fuera posible. Hice lo que mis padres me dijeron. : fui a la universidad, conseguí un trabajo de 9 a 5… y la gente siempre me decía: ‘¡Deberías modelar!'” Y vaya que lo ha hecho para diferentes marcas de reconocimiento mundial, llegando a los ojos de Taylor Swift, quien no vaciló en incluirlo en su video.

La respuesta de los fanáticos al nuevo video de Taylor Swift

El apoyo y las respuestas favorables sobre la participación de Laith Ashley en el nuevo video de Taylor Swift han sido abrumadoras, no sólo al ser un hombre trans, sino latino, quien engalana el video junto a Swift, llamando a la cantautora una “aliada” en pro de la representación de todas las comunidades.

During a time where trans people are constantly under attack and facing prejudice at what seems like all corners, having a major pop star like Taylor swift feature a trans man as a life interest in a charting song is a huge deal. #LavenderHazeMusicVideo pic.twitter.com/X1Q55GrXar — inkiad🏳️‍🌈 (@Inkiadk) January 27, 2023

https://platform.twitter.com/widgets.js“En un momento en el que las personas trans son constantemente atacadas y enfrentan prejuicios de todos los frentes, tener una estrella como Taylor Swift junto a un hombre trans como interés amoroso en una canción exitosa, es enorme.”

The love interest in Taylor Swift's new Lavender Haze music video is trans model and artist Laith Ashley. At a time when trans rights are increasingly under attack, this representation is major. pic.twitter.com/5n1F6aSGiP — Ashley Spencer (@AshleyySpencer) January 27, 2023

https://platform.twitter.com/widgets.js“El interés amoroso de Taylor Swift en Lavender Haze es el modelo y artista trans Laith Ashley. En un momento en el que los derechos de la comunidad trans están constantemente en ataque, esta representación es importantísima.”

Usando su plataforma para bien. ¡Bravo, Taylor Swift!