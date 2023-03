Taylor Swift arranca su esperada gira ‘The Eras Tour’ con lleno total en Arizona: [LISTA DE CANCIONES]

La espera terminó. Lo que parecía una eternidad llegó a un final feliz para todos los fanáticos de Taylor Swift. La cantautora retomó los escenarios en su esperada ‘The Eras Tour’ en la ciudad de Glendale, en el estado de Arizona, en donde curiosamente ha arrancado todas sus giras desde que inició su meteórica carrera hace más de una década.

Desde el 2018, cuando se embarcó en el ambicioso tour mundial ‘The Reputation Stadium Tour’, Swift no tomaba los escenarios salvo alguna que otra presentación en ciertas ceremonias de premios, en donde es la consentida debido a su ojo clínico para crear canciones que fascinan a fanáticos, críticos, e incluso detractores, a este punto nos preguntamos ¿qué más tiene Taylor Swift para probar?

5 años muy productivos

Pero si Taylor Swift se mantuvo alejada de los espectáculos públicos, no quiere decir que estuvo desocupada. La guapa y talentosísima rubia hizo historia al ganar su tercer “álbum del año” en los GRAMMYs, por Folklore, un trabajo introspectivo que creó en plena pandemia de COVID-19, paralelo a eso publicó su álbum hermano, Evermore, recibiendo aplausos de la crítica, y se embarcó en la titánica tarea de grabar sus trabajos anteriores con el objetivo de adueñarse definitivamente de su catálogo musical.

Pero una vez que el mundo regresó a la normalidad, un nuevo álbum de temas inéditos llegó a los millones de fanáticos de Taylor Swift. Se llama ‘Midnights’ [Medias Noches] y, como era de esperarse, ha batido todos los records, tanto así que 10 temas se ubicaron en los primeros lugares de las carteleras musicales de Estados Unidos el día de su lanzamiento.

Pero con ‘Midnights’ tendría que venir una gira, y Swift no iba a dejar pasar el trabajo de estos últimos cinco años debajo de la mesa. De ahí nace ‘The Eras Tour’, un espectáculo que repasa cada ‘Era’ en la carrera de la cantante que lleva 10 – muy exitosos álbumes de estudio- e inició el pasado 17 de Marzo en la ciudad de Glendale, Arizona, en donde la conmoción fue tal que el gobierno local la nombró “Swift City”, por sólo 72 horas, para dar la bienvenida a Taylor y por supuesto, a sus millones de fanáticos.

Así fue ‘The Eras Tour’

La fiesta inició con la banda Paramore, amigos de la cantautora, que encendió al público con el tema “Hard Times” del álbum de 2017 “After Laughter“. Luego se acercaron a sus inicios tocando “That’s What You Get” del álbum “Riot!” de 2007. Como dato curioso, la cantante Hayley Williams dijo antes de iniciar que esta era una canción que ella y Swift disfrutaban cantando juntas, ¡que no daríamos por estar allí!

El cierre de Paramore vino con el éxito que los llevó a la fama global: ‘Misery Business’, que dejó en buen tono al público, ya listos para recibir a Taylor Swift por todo lo alto.

Una vez que Taylor Swift retomó los escenarios en Arizona, demostró por qué es la actual reina de la industria musical en un espectáculo de más de tres horas que contó con numerosos cambios de vestuarios, proezas tecnológicas y 44 canciones divididas en 10 capítulos (por los 10 álbumes) y una canción sorpresa, que Swift prometió será diferentes en cada parada.

La noche inició con el álbum ‘Lover’ y dos favoritas del público: ‘Miss Americana and the Heartbreak Prince’ y ‘Cruel Summer’ y de allí fue paseándose por todo su catálogo, incluyendo al tema sorpresa, que lo hará en modo acústico (guitarra y voz), una de sus especialidades.

Set List de canciones de la primera noche del ‘Eras Tour’ de Taylor Swift