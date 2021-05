Murió Tawny Kitaen: ¿Cómo murió la icónica actriz de videoclips de los 80?

Tawny Kitaen, el ícono de la década de 1980 cuya aparición en los videos musicales de la banda Whitesnake la llevó a la fama, falleció en su casa de California. La actriz tenía 59 años.

Sobre la causa de la muerte de Tawny Kitaen, TMZ aseguró que murió en Newport Beach, California, el viernes 7 de mayo de 2021, pero el forense aún no ha hecho pública la razón de su deceso.

Las hijas de Kitaen confirmaron su muerte en Instagram. Wynter Finley, de 28 años, y Raine Finley, de 22, escribieron: “Estamos desconsoladas y tristes de anunciar la muerte de nuestra madre. Solo queremos agradecerles a todos ustedes, sus fans y amigos, por siempre mostrarle tanto apoyo y amor”, continuó su declaración conjunta. “Nos dio la vida. La extrañamos y la amamos y sabemos que su legado vivirá para siempre “.

David Coverdale de Whitesnake, quien una vez estuvo casado con Kitaen, tuiteó: “Me acabo de despertar con una noticia muy triste e inesperada… Esperando confirmación …pero, si es cierto, mi más sentido pésame para sus hijas, su familia, amigos y fans …”.

Whitesnake – Here I Go Again '87 (Official Music Video)You're watching the official music video for Whitesnake – "Here I Go Again '87" from the album 'Whitesnake'. "Here I Go Again" reached No. 1 on the Billboard Hot 100 in 1987. Subscribe to the Rhino Channel! Rhino.lnk.to/YouTubeSubID Check Out Our Favorite Playlists: Classic Rock Rhino.lnk.to/YTClassicRockID 80s Hits Rhino.lnk.to/YT80sHitsID 80s Hard Rock Rhino.lnk.to/YT80sHardRockID 80s Alternative… 2009-02-27T22:16:25Z

Daily Variety informó que el forense señaló que Tawny Finley murió en su casa por la mañana.

Kitaen era conocida por sus apariciones como modelo, sus relaciones con hombres prominentes y sus problemas legales y de abuso de sustancias. La actriz lidió con una variedad de problemas a lo largo de su vida. Pero muchas personas que vivieron la década de 1980, la recuerdan mejor por su momento decisivo en los videos de Whitesnake. Puedes ver algunos de los videos musicales de Tawny Kitaen a continuación.

Whitesnake – Is This Love (Official Music Video)You're watching the official music video for Whitesnake – "Is This Love" from the album 'Whitesnake' (1987). "Is This Love" reached No. 2 on the Billboard Hot 100 and was originally written for Tina Turner. Subscribe to the Rhino Channel! Rhino.lnk.to/YouTubeSubID Check Out Our Favorite Playlists: Classic Rock Rhino.lnk.to/YTClassicRockID 80s Hits Rhino.lnk.to/YT80sHitsID 80s Hard Rock… 2009-02-27T21:49:53Z

Según TMZ, Kitaen tuvo problemas muy publicitados con las drogas y el alcohol, pero no está claro si esto jugó algún papel en su muerte.

Esto es lo que necesita saber:

Kitaen fue mejor conocida por sus apariciones en videos musicales de heavy metal

Kitaen era una joven de California que nació en San Diego. Su primera aparición no fue con Whitesnake, sino con la banda de heavy metal RATT, según Daily Variety.

La modelo apareció en la portada de dos álbumes en la década de 1980. Estaba saliendo con el guitarrista de RATT, Robbin Crosby, y también apareció en un video musical de RATT cuando MTV y los videos musicales se convirtieron en furor. Ella todavía estaba en la escuela secundaria cuando comenzaron a salir, y siguió a la banda a Los Ángeles, según TMZ.

Fue después de este punto que protagonizó videos de Whitesnake, moviéndose en un auto y haciendo gimnasia en “Here I Go Again” en 1987. Se casó con David Coverdale, el cantante principal de Whitesnake, pero el matrimonio solo duró dos años, según Variedad diaria. También tuvo un romance con OJ Simpson.

RATT – Back For More (Official Music Video)You're watching the official music video for RATT – "Back For More" from the album 'Out Of The Cellar'. Subscribe to the Rhino Channel! Rhino.lnk.to/YouTubeSubID Check Out Our Favorite Playlists: Classic Rock Rhino.lnk.to/YTClassicRockID 80s Hits Rhino.lnk.to/YT80sHitsID 80s Hard Rock Rhino.lnk.to/YT80sHardRockID 80s Alternative Rhino.lnk.to/YT80sAlternativeID 90s Hits Rhino.lnk.to/YT90sHitsID Stay connected with RHINO on… Facebook facebook.com/RHINO/ Instagram instagram.com/rhino_records… 2017-04-04T22:51:05Z

Kitaen tuvo dos hijas con un jugador de béisbol de Grandes Ligas y papeles en películas

Según Page Six, después de Coverdale, Kitaen se casó con la estrella del béisbol Chuck Finley y tuvo dos hijas con él, antes de que el matrimonio se rompiera y él la acusara de violencia doméstica. Los cargos (TMZ dijo que la acusó de darle una patada en la cara con zapatos de tacón alto) fueron desestimados, pero Finley solicitó el divorcio.

Además de los videos musicales de Whitesnake, ella fue conocida por actuar en la película “Bachelor Party” con Tom Hanks en 1984. También salió en las películas “The Perils of Gwendoline” y “After Midnight”.

Kitaen también apareció en un programa de juegos “To Tell the Truth” en 1976.

Pero probablemente sea su problemática vida personal y sus videos musicales por lo que la mayoría de la gente la recuerda.

Según TMZ, la actriz quedó fascinada con el mundo de la música cuando, a los 14 años, vio un concierto de Peter Frampton y terminó con un pase entre bastidores. Eso la hizo desear ser parte de la escena de la música heavy metal en Los Ángeles y se convirtió en una de las personas más estrechamente asociadas con ella en la mente de los fanáticos.

Esta es la versión original de Heavy