Muerte de Ray Reyes: El antes y el después del ex Menudo en Videos

Ray Reyes, el “niño de la cara linda” del grupo Menudo, quien conquistó a millones de seguidores en todo el mundo con su gracia, carisma y simpatía en la década de los 80′, falleció este viernes 30 de abril, dejando mucha tristeza entre los fans de la populosa agrupación.

Infobae reveló que la noticia del fallecimiento del cantante de 51 años, quien estaba en el tour del reencuentro Súbete a Mi Moto con varios de los ex Menudo más queridos, que se suspendió en 2020 debido a la pandemia del COVID, fue dada por Lidda García Acosta, jefa de la agencia de relaciones públicas “Grandes Eventos”.

“Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar, notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray Reyes, ex Menudo e integrante del proyecto Súbete a Mi Moto Tour. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo”, dijo la misiva de García.

Ray, nacido el 13 de marzo de 1970, se convirtió en uno de los Menudo más famosos de todos los tiempos, desde que ingresó a la agrupación a principios de 1983, en reemplazo de Xavier Serbia, en la época en que la banda juvenil estuvo en la cima.

MENUDO 1983- CLARIDADFacebook: facebook.com/UnaAventuraLlamadaMenudo FORMACIÓN: Johnny Lozada, Miguel Cancel, Ricky Melendez, Charlie Masso & Ray Reyes. 2015-07-31T19:40:04Z

Dentro de los grandes temas que Ray popularizó, se encuentran títulos como “Si Tu No Estas”, “Yo No Fui”, “Chicle De Amor” y “Zumbador”, entre otros En el disco Mania de Menudo, el cantante volvió a lucirse e incluso consintió a sus fans de Brasil cantando en portugués.

Menudo – ZumbadorPresentación de Menudo en La Gente Joven 2012-03-25T22:03:00Z

Tras su salida del grupo en 1985, Ray Reyes se lanzó como solista y en 1988 junto a Rene Farrait y Johnny Lozada brillaron con Proyecto M.

Menudo – Rock en la TVLa Historia de Menudo – Rock en la TV 2013-10-20T07:53:49Z

Luego con el paso de los años, Ray continuó dedicado a la música y a la producción, al igual que al mundo de la locución, en Puerto Rico. También actuó en la película “Mi día de suerte”, y luchó con un problema de sobrepeso, con el que incluso llegó a ser ví©tima de bullying.

Ray Reyes, ex menudo, y su lucha contra el "body shaming" | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. Las mujeres no son las únicas que sufren "body shaming" por sobre peso, Ray Reyes también se sintió agredido pero supo responder muy bien. YouTube: youtube.com/unnuevodia Official page: Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook Facebook.com/UnNuevoDia Twitter twitter.com/#!/UnNuevoDia SUSCRÍBETE: bit.ly/1ykCaDr Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias… 2019-09-06T16:28:20Z

Hasta el momento no se ha revelado ningún detalle sobre la manera en que Ray, padre de dos hijos, murió, pero mientras tanto, queremos rendirle homenaje, mostrando el antes y el después del gran artista en videos, desde aquel bautizo que le hicieron sus compañeros de Menudo en 1983, con apenas 13 años, hasta una de sus más recientes entrevistas, donde mostró todo su encanto.

Menudo – Bautizo de Ray ReyesBautizo de Ray Reyes a su llegada al grupo Menudo en el año 1983. 2013-04-15T02:40:02Z

SI TU NO ESTAS – RAY – MENUDO 1984SI TU NO ESTAS – RAY – MENUDO 1984 2009-09-08T12:02:11Z

Menudo – Súbete a Mi MotoLa Historia de Menudo – Súbete A Mi Moto 2013-10-20T15:02:25Z

Momento Menudo: Entrevista com o Ray Reyes/SBT 1985 2017-10-01T23:55:43Z

video de ray reyes leon , integrante del grupo menudoes un video de un integrante del grupo menudo 2007-08-01T02:30:40Z

REENCUENTRO – CLARIDAD PRESENTACIÒN MONICA EN CONFIANZA PUERTO RICO.2009.wmvPRESENTACION DEL REENCUENTRO EN PUERTO RICO PARA EL P`ROGRAMA DE MONICA EN CONFIANZA. 2009. 2010-02-05T23:57:11Z

Suelta La Sopa | Ray Reyes y René Farrait, aclara conflicto con "El Reencuentro" | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Los ex integrantes de Menudo, aseguran que no interpondrán demandas en contra de Johnny Lozada. SUBSCRIBETE: bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera… 2015-10-08T21:14:15Z

Los hijos de Ray y Johnny visitaron Despierta AméricaLos integrantes de El Reencuentro presentaron a sus hijos y los niños dijeron qué se siente tener unos papis tan famosos. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por:Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia, WilliamVáldez y Paul… 2015-01-30T18:00:00Z

SUEIRO DIRECTO: Entrevista con el ex-menudo Ray Reyes.Ray Reyes nos cuenta sobre sus increíbles anécdotas cuando fuese un integrante del afamado fenómeno llamado Menudo. 2020-05-27T19:48:47Z

Si tú no estás. Menudo en Monterrey 2016. 2016-09-13T13:44:34Z