Exconcursante de Big Brother fue hospitalizada: ¿Quién y qué le pasó?

Una exconcursante de Big Brother acudió ayer a Instagram para informar a sus seguidores que había sido hospitalizada por un “dolor extremo” en el hombro, que se irradiaba hasta sus dedos.

Elena Davies de “Big Brother 19”, escribió en una historia de Instagram guardada en su página: “Ayer me desperté con un dolor severo, EXTREMO”.

La mujer de 30 años continuó explicando que “no pudo sentarse, pararse o caminar durante más de 5 minutos más o menos” y no pudo soportar que le hicieran una resonancia magnética, debido al dolor que sentía. Davies agregó que estaba “PIDIENDO buenos deseos y oraciones”.

La exalumna de Big Brother también compartió un video de ella acariciando a un perro con un chaleco de servicio, escribiendo “no merecemos perros” y “esta es Scout de la primera sala de emergencias a la que fuimos ayer y la amamos”. Davies se ve acostada en una cama de hospital en el video y parece haber estado llorando.

En una historia publicada hoy en sus historias de Instagram, Davies escribió: “todavía no hay respuestas reales” y “neurocirujano a las 9:00 am”, con en una foto de ella durmiendo en una cama de hospital. Sus seguidores han estado comentando buenos deseos en su foto más reciente de Instagram. “¡¡Orando para que te sientas mejor esta noche !!”, escribió un seguidor.

Davies había mencionado antes el dolor de hombro

El 12 de marzo, la joven de Texas compartió una foto de ella usando un collarín. Explicó en el pie de foto que estaba lidiando con complicaciones de su reducción de senos del 2016. Davies dijo que tuvo que someterse a una cirugía para corregir los problemas que “seguían empeorando cada vez más”.

La estrella de Big Brother agregó que el collarín “no estaba relacionado y se ve más dramático de lo que es”. Ella citó un “músculo del hombro distendido y un nervio pinzado” como la razón del aparato ortopédico.

Parece que esto podría haber sido el comienzo del dolor que llevó a Davies al hospital esta semana.

Davies felicitó recientemente a otro invitado de BB House por sus emocionantes noticias

Nick Maccarone de “Big Brother 21” anunció recientemente en Instagram que él y su novia Heather Bonato están esperando un hijo. Aunque Davies no estaba en la casa de Gran Hermano con Maccarone, comentó en la publicación del futuro padre: “felicidades amigo”, seguido por una gran cantidad de emojis de corazones.

Davies mantuvo amistades con otros compañeros de casa en Big Brother después del final de su temporada. Asistió a la boda de Cody Nickson y Jessica Graf en 2018, y ambos estuvieron en el programa con ella.

Davies tuvo un showromance en Big Brother

Mientras estaba en “Big Brother 19”, Davies fue parte de un “showmance” llamado “Marlena” con Mark Jansen. Jansen y Davies terminaron en 2019. En un episodio de su podcast “MiscELENAeous”, Davies abordó la ruptura y dijo que no fue su elección.

“Realmente no quería rendirme. Y luché muy duro por él, y supongo que no peleé lo suficientemente pronto, ni lo suficientemente fuerte, y no puse lo suficiente hasta que fue demasiado tarde”, dijo Davies.

Jansen usó YouTube para compartir su versión de la historia. Dijo que la pareja se peleaba a menudo y dijo: “Nunca pude mantenerme firme con ella”.

Jansen continuó diciendo que uno de los problemas finales en la relación fue que Davies no lo apoyaba en el inicio de su podcast, “Find Your Fortitude”. “Básicamente quieres que me quede atrás en los negocios y en mi crecimiento y que ayude a las personas a hacerte sentir mejor. Y eso no pude superarlo”, dijo Jansen.

Jansen tiene una nueva novia ahora, Lauren Blakelock. Recientemente compartió una foto de él y Blakelock con la leyenda: “Las citas nocturnas son mis favoritas”. Jansen y Davies no se siguen en Instagram.

Esta es la versión original de Heavy