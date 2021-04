Muere estrella de “Big Brother” a los 38 años: Luchó con problemas de anorexia

La estrella británica de “Big Brother” Nikki Grahame, murió a la edad de 38 años, según confirmó el agente de la estrella de los realites a Sky News. Su muerte se informó por primera vez en una página de GoFundMe creada después de que regresara su batalla contra la anorexia, diciendo que Grahame murió el viernes 9 de abril.

Esto es lo que necesitas saber sobre la vida y la muerte de la estrella de reality show:

Grahame protagonizó “Big Brother” tanto en el Reino Unido como en Canadá

En 2006, Grahame fue uno de los 22 invitados en “Big Brother 7” en el Reino Unido. Duró 58 días allí, antes de ser eliminada por primera vez, pero posteriormente fue votada de regreso a la casa junto con otros tres desalojados, mediante la votación de la “Casa de al lado”. Los invitados restantes pudieron elegir cuál de los cuatro se quedaba y Grahame fue elegida. Luego estuvo hasta el 93 y terminó en quinto lugar.

Nikki Grahame fails hard at POV competition. Big Brother Canada UK 2016 BBCAN BBUKNikki Grahame fails hard. Throwing shade at Rail randomly in a comp when he's been gone for a week. LOL Comedy Gold. Big Brother Queen. 2016-04-21T16:02:47Z

Grahame continuó siendo parte de la franquicia de “Big Brother” al aparecer en “Ultimate Big Brother”, “Big Brother 16” y “Big Brother 19” en el Reino Unido, y luego en “Big Brother 4” en Canadá.

En 2017, Grahame apareció en un episodio de “In Therapy With Mandy Saligari”, donde habló con franqueza sobre su batalla de toda la vida con la anorexia. En una entrevista en el programa de entrevistas británico “Lorraine”, relacionada con ese episodio, Grahame le dio crédito a “Big Brother” por haberle salvado la vida.

“Antes, cuando recibía terapia, estaba tan empañada por el trastorno alimenticio que realmente no la había utilizado, y tener esta oportunidad me trajo mucha claridad”, dijo Grahame, y agregó: “’Big Brother’ literalmente abrió mi mundo a todo… Estoy contenta y realmente lo estoy conmigo misma”.

Grahame luchó contra la anorexia la mayor parte de su vida

Durante su época bajo los reflectores, Grahame habló abiertamente sobre su lucha con la anorexia nerviosa, escribiendo dos libros sobre sus experiencias, “Morir para ser delgada: la verdadera historia de mi batalla de toda la vida contra la anorexia” y “Frágil”.

La descripción de su primer libro detalla sus luchas así:

“Desde los ocho años hasta los 19, Nikki luchó contra la anorexia nerviosa, pero pocos casos han sido tan extremos como el suyo. Lo que ha pasado mientras padecía esta enfermedad sorprenderá y conmocionará a los lectores. Con solo siete años, Nikki comenzó a sentir que tenía sobrepeso. Un comentario sobre su gordura de un compañero en una clase de gimnasia, junto con la inseguridad provocada por la separación de sus padres y la muerte de su amado abuelo, fueron los catalizadores del trastorno alimenticio a largo plazo de Nikki”.

Nikki Grahame Says 'Big Brother' Saved Her Life | LorraineSubscribe now for more! bit.ly/1KyA9sV 'Big Brother' contestant Nikki Grahame opens up to Christine about how therapy and appearing on the show saved her life. Broadcast on 03/08/17 Like, follow and subscribe to Lorraine! Website: bit.ly/1E6BlKW YouTube: bit.ly/18cHdtx Facebook: on.fb.me/1E6Bhep Twitter: goo.gl/R5Jxmp Lorraine brings you up-to-date topical stories, the biggest celebrity interviews and tasty recipes… 2017-08-03T10:36:05Z

La descripción agregó: “Con solo ocho años y un peso de poco menos de tres kilos, le diagnosticaron anorexia. Durante los siguientes ocho años, Nikki estuvo entrando y saliendo de siete instituciones, tiempo durante el cual intentó suicidarse dos veces y tuvo que ser sedada hasta cuatro veces al día para poder ser alimentada a la fuerza. En un momento, la sedaron durante 14 días, mientras los médicos le cosían un tubo en el estómago, a través del cual la alimentaban para sacar su peso del rango crítico”.

El GoFundMe creado por sus amigos hablaba de su reciente recaída.

“Durante los últimos años, la familia y los amigos de Nikki han intentado desesperadamente conseguirle a Nikki toda la ayuda posible a través del NHS, pero desafortunadamente los tratamientos han fallado y hemos agotado todas las vías posibles, y ahora Nik lamentablemente se encuentra en muy mal estado. Esta es ahora nuestra última esperanza. Por eso creemos que recibir su tratamiento en una clínica especializada es la única opción que le queda”, manifestaba el GoFundMe.

Luego llegó una triste actualización el sábado 10 de abril, que anunció que Grahame había muerto.

“Es con gran tristeza que tenemos que informarles que nuestra querida amiga Nikki falleció en la madrugada del viernes 9 de abril”, escribió su amigo Leon Dee. “Nos rompe el corazón saber que alguien que es tan valiosa nos fuera arrebatada a una edad tan temprana. Nikki no solo tocó la vida de millones de personas, sino también a sus amigos y familiares, quienes la extrañarán inmensamente”.

Sky News informó que Grahame había estado en un hospital privado en el momento de su muerte. No se han publicado más detalles en este momento.

Big Brother U.S. regresa en el verano de 2021 en su temporada número 23. Big Brother Canadá regresó en su novena temporada, el pasado 3 de marzo.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.