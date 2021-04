¿Cuánto dinero tiene Trump?: ¿Qué puesto ocupó entre millonarios de Forbes?

La revista Forbes mencionó la lista de las personas más millonarias en todo el mundo, como hace todos los años, y uno de los personajes a los que dedicó un artículo especial fue al expresidente Donald Trump.

A pesar de la imagen de éxito que el magnate republicano suele mostrar, su fortuna se desplomó en los últimos años, tal y como lo revelaron los datos presentados por Forbes.

La citada publicación aseguró que Trump cayó 298 lugares en la lista de multimillonarios. En el 2020 el expropietario de Miss Universo se ubicó casi entre los 1,000 hombres más ricos del planeta, ocupando el puesto 1,001 en la selecta lista, pero tras perder dólares en sus ingresos, saltó a la posición 1,299.

Trump leaves office facing mounting debt, devalued assets and scarcity of willing lendersOne of the consequences of the chaos of the U.S. Capitol is a distancing of banks and other business from former President Trump. He now faces a delicate and difficult situation with his businesses, debt and taxes. Paul Solman reports. Stream your PBS favorites with the PBS app: to.pbs.org/2Jb8twG Find more from PBS NewsHour at… 2021-01-22T23:41:51Z

La publicación aseguró que la fortuna de Trump se estima en $2,400 millones.

Forbes aclaró que “Trump en realidad se ha vuelto más rico desde el año pasado, pero otros en la lista vieron cómo sus fortunas se expandieron aún más”, y advirtió que su balance hubiese podido ser mejor. “El expresidente, que se enorgullece de su visión para los negocios, se negó a desprenderse de sus activos al asumir el cargo. Si hubiera vendido en 2017 y hubiera reinvertido en el mercado, sería aproximadamente $1,600 millones más rico”, destacó Forbes.

Insider destacó que a pesar de ese repunte reciente, en los cuatro años de Trump en la Casa Blanca, su fortuna perdió $700 millones, pasando de $3,000 millones con los que contaba a $2,300 millones hace unos meses.

Forbes destacó que “A pesar de la pandemia, (el último) fue un año récord para los más ricos del mundo”.

Jeff Bezos se ubicó como la persona más rica del planeta otra vez y por cuarto año consecutivo, con una fortuna de $177,000 millones de dólares, 64.000 millones más que el año anterior, no perdió la cima de la lista.

Elon Musk, descrito por Forbes como “el mayor ganador en términos de dólares”, ocupó el puesto número 2, con una fortuna actual de $151 mil millones, y una estrepitosa producción de dinero en un solo año, pues saltó del puesto 31, con una fortuna de $24,600 millones a tener $126,400 millones más. “La razón principal: una subida del 705% en las acciones de Tesla”, acotó Forbes.

Bernard Arnault, el multimillonario francés, dueño de firmas como Louis Vuitton y Christian Dior, siguió en el puesto 3, aunque su fortuna se dobló, pasando de $76,000 millones a $150,000, de acuerdo a Forbes.

Bill Gates, por su parte se ubicó en el cuarto lugar con 124,000 millones de dólares, y en el quinto lugar se posicionó el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con $97,000 millones de dólares, es decir 42,300 millones de dólares más que el año anterior. Forbes explicó su subida en ingresos a que las acciones de Facebook han aumentado en un 80%.

Forbes dijo además que en la lista de multimillonarios de este año hubo 2,755 elegidos, 660 más que hace un año, quienes en total poseen riquezas por un valor de 13,1 billones de dólares, comparado con los $8 billones que representaban en 2020.

Sigue a AhoraMismo en Instagram