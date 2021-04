Miss Universo denuncia asesinatos trans subieron 266%: Honró a Ángela Ponce

La Miss Universo actual, Zozibini Tunzi, ha levantado su voz por diferentes causas a lo largo de su reinado, y esta vez aprovechó para denunciar el aumento en crímenes contra las personas transgénero.

Tras hacer hincapié en el hecho de que los asesinatos contra personas transgénero en Estados Unidos han aumentando de manera desproporcionada y muy alarmante en el último año, la reina sudafricana hizo un llamado desde su Instagram al cese de la violencia y la transfobia.

Miss Universo citó reportes que señalan que los homicidios contra personas trans han incrementado en 266% y pidió que se respete el derecho que todas las personas tienen de vivir con libertad.

“Recientemente me enteré de que la violencia contra las personas trans ha aumentado un 266 por ciento con respecto al año pasado. Merecen vivir una vida tan humana, feliz y libre como cualquier otra persona”, comentó la reina de belleza. “¡Detengamos la violencia! Voy a decir esto en caso de que no haya quedado claro. Los derechos trans son derechos humanos🏳️‍🌈🏳️‍⚧️”.

Zozibini Tunzi, quien entregará su corona como Miss Universo el próximo 16 de mayo en Hollywood, Florida, agregó que debió tomar una medida especial en su publicación, para impedir las muestras de odio.

“Intencionalmente desactivé los comentarios en esta publicación, porque ya podía ver los comentarios transfóbicos entrando y no lo hacemos aquí en mi página. No te daré el espacio para ser odioso. Aquí operamos sobre el amor. #trangenderdayofvisibility”, advirtió Miss Universo, quien aprovechó para honrar a la Miss España 2018, Ángela Ponce, la primera reina trans en participar en Miss Universo.

HELP US CATCH A MURDERER! Segment – 3🚨 Our Homicide Bureau detectives need your help to solve the murder of Lenoris H. Marlowe, a member of our transgender community. She was found deceased in her apartment on 2/4/2021. #TogetherWeCan pic.twitter.com/Hw35rC0TAy

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) February 15, 2021