Tras años de ser heterosexual, ahora nuevo Superman será bisexual: Mira a su novio

A lo largo de muchas décadas, Superman ha sido mostrado como aquel referente de hombre heterosexual, lleno de fuerza, belleza física, cuerpo atlético y eterno enamorado de la amiga de Clark Kent, pero las cosas están a punto de cambiar.

En un hecho que ha llamado especial atención entre los amantes del famoso supér héroe de ficción, el nuevo Superman transitará sobre asuntos relacionados con la orientación sexual, y esta vez, será un hombre bisexual en el próximo cómic sobre el famoso cartoon.

Así lo informó CNN en Español, donde se aseguró que Superman ahora tendrá atracción también por hombres.





El reporte agregó que el llamado Hombre de Acero, quien saltó a la fama hace casi 80 años con las primeras tiras cómicas, en su próxima edición que saldrá pronto a la venta, se enamorará de un caballero.

“El Hombre de Acero entra en una relación queer”, aseguró CNN en Español, explicando que en la serie de cómics de DC “Superman: Son of Kal-El”, el Superman que dará rienda suelta a su amor bisexual será Jon Kent, el nuevo Superman, quien es hijo de Clark Kent y Luisa Lane.

¿Y quién pondrá a palpitar el corazoncito del nuevo Superman? Se trata de Jay Nakamura, un reportero, según DC reveló esta semana.

CNN en Español explicó que el cómic “Superman: Son of Kal-El” narra la vida del hijo del superman original y de su amor por Nakamura, a quien el cómic ilustra como un guapo redactor con gafas y el pelo tinturado en tonos rosa.

Dicho personaje ya había aparecido en la tercera edición de la serie, pero se desconocía que sería el amor del hijo de Clark Kent.

En el cómic también se presentará a un Superman más humano, que se cansa física y mentalmente de intentar salvar al mundo del mal.

Aunque solamente hasta el próximo mes, cuando el número salga a la calle se sabrá a fondo más sobre el amor entre Superman y el reportero, por ahora en varios sitios han circulado imagenes, en las que se aprecia al súper héroe besando apasionadamente a su novio, Nakamura.

Citado por CNN en Español, Tom Taylor aseguró que el cambio en el personaje sobre su orientación sexual no abandona el carácter original del súper héroe.





“El símbolo de Superman siempre ha representado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics”, advirtió Taylor.