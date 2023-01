“Shotgun Wedding” es una comedia de acción protagonizada por Jennifer López

Cuando escuchas que hay una película de comedia de acción llamada Shotgun Wedding protagonizada por Jennifer Lopez sobre una boda donde los piratas aparecen y causan problemas, hay ciertas cosas que esperas o quieres ver. Esta película te da todo eso y aún más. Es un paseo divertido y que te pondrá de buen humor.

La acción se da de muchas maneras, en algunos momentos, es un poco más violenta de lo que esperabas y, aunque no se pasa la línea de ser demasiado violenta, nunca la cruza y sigue siendo muy divertida. La comedia en general es sólida en todo momento. Muchos momentos de risa genuina a carcajadas. Desde los momentos inesperadamente violentos, hasta un montón de chistes realmente bien escritos, todos interpretados realmente bien por un gran elenco que sabe exactamente lo tonta que es la película en la que se encuentran.

Hablando de eso, el elenco ofrece buenas actuaciones cómicas. Es probablemente la cosa más divertida de la que Jennifer Lopez haya sido parte. Lo más destacado tiene que ser Jennifer Coolidge, quien se roba cada escena en la que se encuentra. La película también sigue siendo una historia romántica a pesar de toda la acción y la comedia, aunque es un poco cursi, es principalmente del tipo bueno, en realidad es bastante sincero a veces. En general, la cinta está equilibrando muy bien estos elementos para ofrecer una experiencia muy divertida.

Mira el trailer de Shotgun Wedding

Play

Shotgun Wedding – Official Trailer | Prime Video In Shotgun Wedding, Darcy (Jennifer Lopez) and Tom (Josh Duhamel) gather their lovable but very opinionated families for the ultimate destination wedding, just as the couple begin to get cold feet. And if that wasn’t enough of a threat to the celebration, suddenly everyone’s lives are in danger when the entire party is taken hostage.… 2022-10-04T13:59:47Z

En Shotgun Wedding, Darcy (Jennifer Lopez) y Tom (Josh Duhamel) reúnen a sus familias para la boda en una isla paradisiaca, pero la pareja luego empieza arrepentirse en dar el sí. Y si eso no fuera suficiente amenaza para la celebración, de repente las vidas de todos están en peligro cuando todos los invitados son tomados como rehén. “Hasta que la muerte nos separe” adquiere un significado completamente nuevo en esta hilarante aventura cargada de adrenalina en la que Darcy y Tom deben salvar a sus seres queridos, si es que no se matan entre ellos primero.

Reparto de la nueva película de Jennifer López

Jennifer López como Darcy.

Josh Duhamel como Tom.

Lenny Kravitz como Sean.

Jennifer Coolidge como Carol.

Sonia Braga como Renata.

Cuándo y dónde ver “Shotgun Wedding”

Estreno: 27 de enero de 2023.

Dónde ver: Se estrenará por Prime Video.