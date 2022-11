Jennifer Lopez anuncia “This is Me…Now” su nuevo álbum discográfico

¡La ex jueza de “American Idol” y estrella del pop mundial Jennifer López lanzará su primer álbum en nueve años! La cantante y actriz anunció su nuevo álbum y lista de canciones en una nueva publicación de Instagram esta semana.

“This Is Me… Now”, López subtituló el video, que muestra a la cantante en la portada de su álbum de 2002, “This Is Me… Then”, transformándose en su yo actual en la portada de su nuevo álbum. La portada del álbum “This Is Me… Now” muestra a López con una chaqueta de cuero negra y una falda a juego, con un top corto de corsé blanco y su cabello ondeando al viento.

Vea la portada del nuevo álbum de López y lea la lista de canciones completa a continuación.

Aquí está la lista completa de canciones del próximo álbum de Jennifer Lopez, “This Is Me… Now”, como confirmó la cantante en su leyenda de Instagram.

1. This Is Me … Now

2. To Be Yours

3. Mad in Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like Me

11. This Time Around

12. Midnight Trip to Vegas

13. Greatest Love Story Never Told