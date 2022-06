Bailarina de Dancing With the Stars responde a un hater que le criticó por su embarazo

La bailarina profesional de Dancing With the Stars, Sharna Burgess, contestó a un fanático que le estaba enviando mensajes directos de confrontación en Instagram.

Burgess compartió los mensajes directos, los cuales denunciaban las quejas de Burgess.

“Me encantó estar embarazada, así que no entiendo a nadie que se queje de eso”, escribió la persona junto a un emoji encogiéndose de hombros.

El siguiente DM decía: “Te quejas demasiado del embarazo. ¿Sabes a cuántas mujeres les encantaría estar en tu posición y no pueden? Me desconcierta la cantidad de quejas que tienes durante el embarazo”.

Burgess no se anduvo con rodeos al responder a la fan.

Burgess dice que tiene derecho a quejarse

Burgess respondió al DM en sus stories de Instagram.

“Kim… Si quieres pretender que TODO el embarazo es mágico y placentero… adelante”, escribió. “Pero mi yo hinchado, cerebro de embarazo, dificultad para respirar, fatiga y acidez estomacal (entre otras cosas inconvenientes e incómodas) está bastante contento”.

Incluyó una calcomanía en la publicación que decía “Que tengas un buen día”.

Burgess se ha mostrado abierta sobre su embarazo, compartiendo tanto las cosas que le han hecho sentir incómoda como la maravilla que sintió al saber que estaba embarazada.

Su bebé nacerá el 4 de julio de 2022.

Burgess compartió fotos de su embarazo

Burgess compartió fotos de su sesión de fotos de embarazo, que hizo junto a su novio, el actor Brian Austin Green.

“Mañana más fotos de la ducha, pero por hoy aquí está la foto que todos vieron en el fondo de las fotos de la ducha y con la que están obsesionados”, ella escribió.

Ella agregó: “Gracias Dani por sorprendernos con estas fotos. Fue un detalle tan hermoso y lo apreciamos mucho”.

Green tiene tres hijos, Journey River, 5, Bodhi Ranson, 7 y Noah Shannon, 9, con su ex esposa, Megan Fox. También tiene un hijo, Kassius, de 20 años, de una relación anterior.

Burgess habló durante un episodio de The Viall Files sobre cómo fue entrar en esa relación.

Viall le preguntó a Burgess cómo era ser comparada con la ex esposa de Green y si alguna vez cedió a esas comparaciones. Burgess también habló sobre cómo era estar en una relación con alguien que tenía una ex esposa y una familia que cuidar.

“Sabes, no puedes entrar en una nueva situación con alguien y esperar que deje atrás por completo”, dijo. “Sabes, Brian tuvo una vida completamente diferente con otra persona y bebé. (…) Estas personas serán parte de su vida para siempre, así que no hay comparaciones”, dijo.

La bailarina agregó: “Sólo puedo concentrarme en lo que puedo controlar y en quién soy y mostrárselo y estar ahí para él”.

Dancing With the Stars regresará en el otoño de 2022 en un nuevo hogar. El programa ahora se transmitirá en vivo exclusivamente en Disney + en lugar de ABC.