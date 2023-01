¿Shakira hizo plagio? Grave acusación de la cantante venezolana Briella – VIDEO

El impactante récord de reproducciones que generó la BZRP Music session #53, la canción que Shakira y el argentino Bizarrap estrenaron este jueves 12 de enero a través de distintas plataformas digitales en todo el mundo, se ve de cierta forma opacado por la nueva acusación de plagio que sufre la cantante colombiana.

Según considera Briella, una joven artista e influencer venezolana, en un video que subió a su perfil de Instagram, Shakira “se inspiró en mi canción “Solo Tú” para hacer su Bizarrap Session”. Y para argumentar esa afirmación, hizo un compilado de algunos fragmentos de ambas canciones mediante el cual aspira a que sus seguidores y usuarios de distintas redes sociales coincidan con su opinión.

“De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción “Solo Tú” para hacer su Bizarrap Session […] Cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shok, no sé qué hacer”, aclara Briella en su comunicado público.

Si bien es evidente que Briella, de 23 años, no planea iniciar acciones legales contra la cantante colombiana y el productor argentino, queda claro que para ella sí hubo alguna inspiración en el tema de su autoría.

Hasta el momento no se conoció ninguna reacción de Shakira ni de Bizarrap, e incluso quizás nunca lo hagan. Todo dependerá de lo que decida Briella a nivel judicial.

A menos de dos días de su publicación, la BZRP Music session #53 ya cuenta con más de 73 millones de reproducciones en YouTube.

Las otras canciones por las que Shakira fue acusada de plagio

Según reporta el medio español Mundo Deportivo, Shakira ya fue denunciada en otras oportunidades por supuesto plagio con algunas de sus más exitosas canciones.

El antecedente más reciente data de 2017. La colombiana y su compatriota Carlos Vives fueron demandados por el cubano Livam y su editora Maryla Dianik Romeu, por utilizar la frase “yo te quiero tanto”, título de una canción de 1997, que fue incluida en la letra del exitoso single ‘La Bicicleta’.

Sin embargo, anteriormente la barranquillera de 45 años también hay tenido problemas legales por utilizar melodías, frases o coreografías que ya habían sido implementadas por otros artistas.

En 2005, por ejemplo, Jerry Rivera acusó a Shakira por copiar los metales del inicio de su tema ‘Amores como el nuestro’ en su canción ‘Hips don’t lie’, lanzada un año antes. Ante esta acusación, Shakira dijo que fue Wyclef Jean fue el que sugirió el uso de trompetas, lo cual convenció a River y desestimó las acciones legales.

Shakira podría haber perdido unos 11 millones de dólares con ‘Waka Waka’, uno de los temas emblemáticos del Mundial Sudáfrica 2010, según recuerda Mundo Deportivo. El dominicano Wilfrido Vargas escuchó ‘Waka Waka’ y se dio cuenta que el coro de la canción de la colombiana es igual al de su tema ‘El negro no puede’.

En este caso, Shakira no tuvo otra opción que confesar que usó el estribillo de una canción africana para hacerle honor al país anfitrión del evento más importante del fútbol a nivel mundial.

‘Rabiosa’ y ‘Loca’, ambos de 2010, también le dieron dolores de cabeza a Shakira. Mientras que por el primero fue señalada por supuesto plagio al por haber incluido la coreografía que baila Kate Moss en el video ‘I just don’t know what to do with myself’, de White Stripes, en el segundo es muy evidente la similitud con los coros de la canción ‘Loca con su tiguere’, del dominicano El Cata.

Letra completa de Music Session #53

Perdón, ya cogí otro avión.

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo no está pa’ novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

