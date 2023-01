Incómodo reencuentro de Shakira y Piqué tras escandalosa separación – VIDEO

Luego de su escandalosa separación, Shakira y Gerard Piqué coincidieron por primera vez en este 2023 y se mostraron distantes. Fue el último sábado, durante el partido de béisbol que disputó Milan, uno de los hijos que comparten la cantante colombiana y el exfutbolista español, según muestra un video que trascendió en redes sociales.

De acuerdo a lo que se observa en las imágenes difundidas por un usuario de TikTok, Shakira, acompañada de Sasha, su hermano Tonino y la madre de la artista, Nidia Ripoll, alienta a su hijo mayor durante un partido de béisbol del pequeño junto a su equipo.

Mientras tanto, Piqué realizaba la presentación de la Kings League, su nuevo proyecto de eSports en compañía de otros streamers.

El reencuentro de Shakira y Piqué también mostró que el exfutbolista del FC Barcelona estuvo acompañado por sus padres Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

En otras fotos que circularon por redes sociales quedó registrado que ambos eligieron estar lejos del otro en la grada. Mientras que a Piqué lo acompañaron los streamers en la parte trasera del equipo de béisbol de Milan, Shakira permaneció junto a sus hijos y su madre pegada al campo de juego.

Por su parte, el momento de mayor acercamiento entre Shakira y Piqué fue cuando ambos posaron para la foto grupal junto a los niños y los familiares que participaron del evento. Mientras que el exfutbolista aparece en el centro de la escena, la colombiana se sumó a la postal en el extremo derecho. La foto fue compartida por el club en sus redes sociales.

“Circo y payasa”: el polémico mensaje de Gerard Piqué antes de que Shakira lance un nuevo tema junto al argentino Bizarrap

En un nuevo episodio de la traumática separación que aún atraviesan, Gerard Piqué volvió a dar que hablar con su enigmático mensaje en la red social Twitter, luego de que Shakira, su exesposa, anunciara el lanzamiento de un nuevo tema que produjo en conjunto con el argentino Bizarrap.

La reacción de Piqué estaría asociada a que en la BZRP Music Session #53, Shakira haría referencia a la infidelidad que sufrió por parte del padre de sus hijos.. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, diría una de las frases del tema que se estrenará este miércoles 11 de enero a las 21 -hora de Argentina-.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Rápido de reflejos, Piqué apeló a Twitter para “responderle” a su expareja: publicó una serie de emojis que representan las palabras “circo” y “payaso”, dando a entender su disconformidad con el tópico elegido por Shakira para su nuevo lanzamiento.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique”, expresaría otro fragmento de la canción.

El lanzamiento mundial de BZRP Music Session # 53, la obra conjunta de Shakira y Bizarrap

La expectativa es total desde este martes, cuando Shakira y el productor y DJ argentino Bizarrap anunciaron el lanzamiento mundial de la BZRP Music Session #53.

En su cuenta oficial, Shakira anunció, en inglés y castellano: “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”. Además, un video muestra que el público elegido para la campaña de marketing que acompañará al nuevo proyecto fue el que veranea en las playas del norte y el sur del continente americano.

Días atrás, en Miami (EEUU) y en Mar del Plata (Argentina), un avión recorrió el cielo con un cartel que rezaba “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23”.

Bizarrap, por su parte, confirmó el nombre del tema con una foto de ambos.

El lanzamiento se conocerá a las 21 horas de Argentina, las 18 de México y las 19 Colombia y Perú, según anunciaron desde el entorno de ambos artistas.

