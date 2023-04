Shakira en Miami: Cuánto cuesta la exclusiva escuela que enviará a sus hijos

Ya instalada en Miami junto a Milan y Sasha, sus dos hijos, Shakira rehace su vida lejos de Gerard Piqué y Barcelona, donde formó una familia y vivió durante más de una década. Y mientras transita sus primeros días en Estados Unidos, ahora trascendió cuál es el colegio elegido para que sus niños continúen los estudios.

Según pudo averiguar el periódico español La Vanguardia, los niños comenzarán las clases el próximo 11 de abril, coincidiendo con el primer día de colegio tras las vacaciones del Easter, como llaman en EE. UU. a la Semana Santa.

El establecimiento elegido, de acuerdo a la información citada por el medio mencionado, se trata del Miami Country Day, un colegio prestigioso y cuya matrícula oscila entre los 33 y los 46 mil dólares anuales. La Vanguardia, en este sentido, recuerda que la factura deberá abonar Gerard Piqué, el padre de los niños.

Fundado en 1938, la institución se encuentra entre los 20 mejores colegios de todo el estado de Florida. Actualmente asisten unos 1.250 alumnos de más de 40 países, desde sala de 3 años hasta secundaria.

El colegio ha dado asimismo la conformidad para acoger a los niños desde ese día, según confirma La Vanguardia.

Conmovedor mensaje de despedida de Shakira tras su partida de Barcelona

Notoriamente conmovida al cambiar su vida por completo, luego de la escandalosa separación de Gerard Piqué en medio de rumores de infidelidad, Shakira utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sensaciones al dejar la ciudad de Barcelona.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, comienza la publicación de la cantante colombiana, en clara alusión al dolor que le provocó el alejamiento del exfutbolista español.

Luego, cerró: “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”.

La respuesta de Shakira a una polémica frase de Gerard Piqué

A pesar de la distancia, Shakira y Pique siguen siendo noticia. En esta oportunidad, fue por una conversación que sostuvo el exfutbolista español con el periodista Gerard Romero para su canal de YouTube. Al ser consultado sobre cómo maneja las críticas, dijo algo que fue interpretado como irrespetuoso y xenófobo por varias personas.

Y tras asegurar que con el paso del tiempo los comentarios en su contra dejaron de importarle, agregó: “Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada.. porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto”.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Tan sólo un día después de lo expresado por su expareja, Shakira compartió un tuit en el que destacó el sentido de pertenencia por sus raíces. “Orgullosa de ser latinoamericana”, dice la publicación, a la cual le sumó todas las banderas de los países que pertenecen a esta parte del mundo. Lo que se ha interpretado como una posible respuesta de su parte.

