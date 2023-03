Piqué se cruzó con una fanática de Shakira y pasó un mal momento – Video

El exfutbolista Gerard Piqué pasó un incómodo momento ante una fanática de Shakira, su expareja. La joven comenzó a cantar en su cara la canción que la colombiana publicó en enero junto al productor argentino Bizarrap, cuya letra alude a su separación de Piqué.

“¡Perdón que te sal-Pique!”, cantó la mujer delante de Piqué e inmediatamente soltó una carcajada. El futbolista se encontraba en un edificio de departamentos en Barcelona.

El video se viralizó de inmediato. Los medios españoles lo pusieron en pantalla y lo describieron como “el incómodo momento” del exjugador del FC Barcelona y ahora empresario.

No fueron pocos los que celebraron la reacción de la joven. “Esa risa. Gracias amiga por gritarle lo que muchos queríamos”, se lee en uno de los comentarios del video.

Piqué y la famosa canción de Shakira y Bizarrap

No es la primera vez Gerard Piqué la pasa mal como consecuencia del tema que Shakira sacó junto a Bizarrap, clip que marcó récords de audiencia en la plataforma de videos Youtube.

“Quiero ser fiel a mi mismo. No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce”, dijo Piqué en una reciente entrevista con el diario El País.

“El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, afirmó el exfutbolista.

Días después de esa entrevista con El País, Piqué se refirió puntualmente a la session de Shakira con Bizarrap.

“Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien”, expresó en diálogo con RAC 1.

Piqué reta a sus hijos en público

En las últimas horas, Gerard Piqué volvió a ser noticia por otro video que circuló en redes sociales. En las imágenes se ve al empresario regañando a sus hijos públicamente.

El episodio ocurrió durante las fases finales de la Kings League en el Spotify Camp Nou. En las redes sociales hubo versiones de todo tipo. Algunos usuarios de TikTok salieron en defensa del exjugador del FC Barcelona, asegurando que no estaba retando a sus hijos sino que se encontraba explicándoles algo relacionado al evento gamer.

