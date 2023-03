Gerard Piqué rompe el silencio y habla de Shakira: ¿Qué dijo de la separación?

Desde que comenzó la escandalosa separación tras 12 años de pareja, Gerard Pique no había hecho ningún comentario respecto a Shakira. Sin embargo, este martes el exfutbolista del FC Barcelona y la selección de España brindó una extensa entrevista radial en la que habló de todo: la ruptura con lla cantante colombiana, la denuncia de violación por la cual Dani Alves permanece detenido, y la reveladora investigación que impacta al fútbol el español: el caso Negreira.

Durante la entrevista para el programa “El món”(RAC1), conducido por el periodista Jordi Basté, Piqué fue consultado por la sesión #53 que Shakira produjo junto al DJ argentino Bizarrap pero optó por evitar más conflictos con la madre de sus dos hijos, Milan y Sasha. “He escuchado la canción. No quiero hablar del tema, no creo que toque” , consideró.

🔴 GERARD PIQUÉ PARLA DE LA SEVA RUPTURA AMB SHAKIRA 🔴 🗣️ @3gerardpique a @elmonarac1: “Jo només vull que els meus fills estiguin bé” pic.twitter.com/8ah42Lba8O — RAC1 (@rac1) March 14, 2023

“Las personas tenemos responsabilidades, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada más, cada uno toma las decisiones oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que estén bien”, aseguró Piqué.

En cuanto a sus hijos, el productor de la exitosa Kings League dijo que “cuando nos hacemos mayores, no hay una lección que te dice cómo debes ser y cómo no siente padre o madre . Cada uno lo hace lo mejor posible. Estoy bien, muy feliz, y con muchas ganas de seguir haciendo cosas”.

Piqué opinó sobre el caso Dani Alves

Compañeros de defensa en la mejor etapa del FC Barcelona con Pep Guardiola a la cabeza, Gerard Piqué no pudo eludir la consulta sobre el caso de Dani Alves, quien continúa detenido a raíz de la denuncia de violación que pesa en su contra.

“Es un tema muy complicado porque lo conozco y le tengo aprecio”, dijo Piqué sobre su amigo, con quien compartió varias temporadas dentro del campo como azulgrana. Asímismo, agregó: “Es muy jodido para todos, para él y para los que fuimos sus compañeros. La Justicia tiene que seguir su camino. Yo quiero esperar a lo que diga el juez, y a partir de ahí, ayudar sobre todo a la víctima en el proceso”.

🔴 GERARD PIQUÉ OPINA SOBRE DANI ALVES 🔴 🗣️@3gerardpique a @elmonarac1: “Si és així, i ha passat, s’ha de ser molt dur amb ell” pic.twitter.com/Ad05cZWcdT — RAC1 (@rac1) March 14, 2023

Visiblemente afectado por la situación del futbolista brasileño, Piqué agregó: “Es algo muy complicado. Yo como excompañero, la sensación de que lo conoces, y luego la sensación de que no lo conoces. Cuando eres compañero de vestuario lo compartes todo. Lo ves actuar en el vestuario y no lo pensarías nunca. Parece que es así y te quedas en un estado de ‘shock’ que no te esperas. Si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo. Estoy totalmente en contra de esta gente que defiende el sí es sí, el no es no, tenemos que respetarnos entre todos nosotros. Sería inflexible y muy duro, en caso de que esto sea así”.

El caso Negreira que golpea al fútbol de España

En otro tramo del reportaje para RAC1, Piqué dijo estar soprendido por el caso Negreira, por el cual el FC Barcelona está sospechado de realizar pagos a Dasnil 95 y a Nisdal, dos sociedades que pertenecían al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira.

🔵🔴 @3gerardpique, sobre el cas Negreira: "Vam ser molt superiors, no depeníem de l'àrbitre"https://t.co/ldmLvTwxTZ — RAC1 (@rac1) March 14, 2023

“No sabíamos que el club pagaba a este señor. Los jugadores, sobre todo los que llevamos más años, ya conoces los árbitros, pero a los entrenadores, sobre todo los que vienen de fuera, les va bien tener esos informes. Yo, como jugador, no sé si la faena de este señor era esa”, declaró.

Por último, concluyó: “Yo pondría la mano en el fuego de que el Barça no ha comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro, es muy fácil, quedas con él y le das un sobre”.

