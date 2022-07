Video: el sensual baile de Maribel Guardia a sus 63 años

Los años no pasan por la cantante mexicana Maribel Guardia. A sus 63 años la artista luce un cuerpazo y su belleza encanta día a día a sus seguidores. Como si no bastara con esto, su vitalidad es tal que desborda energía y sensualidad en el escenario, y así lo demostró en una reciente presentación, donde deslumbró al público en México.

“Mil gracias a toda la gente de #HuajuapandeLeon #Oaxaca por todo el cariño. Lo pasé genial. Los quiero”, escribió la estrella junto al video donde se le ve haciendo de las suyas sobre el escenario, luciendo un ajustado y corto traje que marca su curvilínea figura y estrecha cintura.

“Me encanta tu energía Maribel, felicidades por el show”, “Saludos Maribel desde Huajuapan…eres una Reina, hermosa persona, con esa sencillez que te caracteriza. Mil gracias por venir”, “¡Hay no, y yo a mis treintas me duele la rodilla!”, y “Súper encantadora, hermosa en persona”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus más de 7,7 millones de seguidores de Instagram.

Maribel Guardia está constantemente impactando con su increíble juventud. La artista se mantiene tan jovial y tonificada que su vientre es totalmente plano y tiene sus abdominales marcados, como una deportista. Por supuesto, no todo se debe a su increíble genética, ya que la artista mantiene un estilo de vida muy saludable, entrena y se alimenta de buena forma, además de tener sus secretillos de belleza.

Hace unos meses, lanzó un producto para mantener a raya las arrugas. “Siempre me preguntan qué me pongo en la cara y cuáles son mis secretos de belleza. A veces yo agarro un papelito y se los apunto: les digo que uso aceite de chia, aceite de aguacate, la jojoba, extracto de lavanda, vitamina E y extracto de arándano (…) Un día dije: Qué lindo sería tener una crema que tenga todos esos ingredientes que yo uso y lo logré. Me contacté con una persona de la cultura maya y tenemos meses preparando una crema. Estoy encantada. Llevo tiempo usándola y los resultados son increíbles”, explicó sobre el serum que creó.

Son tantas las cualidades que le atribuye a la crema que afirma es un verdadero elixir de juventud. “No solo es lo buena que es la crema, sino que todo está hecho bajo un ritual maya que tiene tan buena energía. Es un serum botánico para rostro y cuello, que pueden usar hombres y mujeres, es totalmente artesanal y no está probado en animales”, recalcó en es oportunidad en su cuenta de Instagram.