Video: ¿Por qué Maribel Guardia quedó totalmente calva? ¡Mira cómo luce!

Maribel Guardia es adorada por su público incondicionalmente, y eso quedó comprobado recientemente cuando informó a sus más de 7.4 millones de seguidores de Instagram su drástica decisión de pelarse al cero. La actriz subió un video donde aparece con su cambio radical de look, dejando atrás su larga cabellera negra y perfecto flequillo.

“Les quería presumir mi cambio de #look”, escribió junto al video donde explica qué la motivó a rasurar su cabeza. “Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión, era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi pelo largo y sobre todo de mi fleco (…) Bienvenida la primavera y espero que les guste mi cambio de look. ¿Tú lo harías?”, preguntó feliz de la vida.

Una de las primeras en reaccionar a su sorpresivo mensaje fue Mariana Seoanne, quien resaltó la calidad humana de la artista. “Eres tan bella, tan profesional y tan artista que tu público te ama mas allá del físico (y eso q eres un monumento). ¡Bravo x regalarnos una muestra más de lo q eres!”, le escribió la actriz y cantante mexicana, de 45 años.

El fiel público de la cantante, de 62 años, no se hizo esperar y rápidamente su publicación sobrepasó los 144 mil Me Gusta y 5,300 mensajes. “Jajaja…amando ese look. Qué profesional mi ídola. La amo”, “Usted así sin pelo se sigue viendo bien preciosa. La amo. Es la mejor. Obvio que lo haría también, el profesionalismo ante todo”, “Mamasita chula, podría ser tu nieto, pero te ves chula hasta calva”, y “La muestra de que la que es bella es bella con o sin cabello. Más cuando la belleza viene desde el corazón, eso no lo opaca nadie”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No faltaron quienes le hicieron ver lo mucho que apreciaban su larga cabellera, y también quienes respondieron con humor, anunciando que se trataba de un muy buen filtro. Y es que claro, por más que en el video se viera totalmente calva, la cantante y actriz no se rasuró realmente y efectivamente se trataba de un filtro que utilizó para jugarle una broma a su público, y tal vez para ¿ponerlo a prueba?

Lo que está claro es que la costarricense luce espectacular a sus 62 años y se encarga de estar siempre sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales, si no es con provocativas imágenes o capturas familiares, es con un poco humor, que a nadie le viene mal de vez en cuando.