El secreto de belleza de Maribel Guardia para mantenerse joven a los 62 años

Muchos se han preguntado cómo lo hace Maribel Guardia para mantenerse tan joven a sus 62 años. La actriz, cantante y conductora costarricense siempre está deleitando a sus seguidores con sensuales fotos en Instagram. Las más recientes y que, sin dudas, sacaron más de un suspiro, fueron publicadas hace unos días en su cuenta oficial para celebrar los 7 millones de seguidores. En la sesión posa con un bikini azul y presume un físico envidiable.

La publicación registra más de 1 millón 354 mil views y miles de halagadores comentarios de sus seguidores, destacando lo joven y hermosa que se ve.

Maribel Guardia posa en bikini

La artista decidió utilizar la misma red social para contar algunos de sus secretos de belleza. “Siempre me preguntan qué me pongo en la cara y cuáles son mis secretos de belleza. A veces yo agarro un papelito y se los apunto: les digo que uso aceite de chia, aceite de aguacate, la jojoba, extracto de lavanda, vitamina E y extracto de arándano”, relata en un video que subió a Instagram, donde explica que solía usar todos estos productos naturales por separado hasta que decidió unificarlos en una crema.

“Un día dije: Qué lindo sería tener una crema que tenga todos esos ingredientes que yo uso y lo logré. Me contacté con una persona de la cultura maya y tenemos meses preparando una crema. Estoy encantada. Llevo tiempo usándola y los resultados son increíbles”, afirmó.

Según Guardia, lo que más le gusta de la crema es que sus ingredientes son originarios de la cultura maya. “No solo es lo buena que es la crema, sino que todo está hecho bajo un ritual maya que tiene tan buena energía. Es un serum para rostro y cuello, que pueden usar hombres y mujeres, es totalmente artesanal y no está probado en animales”, explicó.

La artista, detalló además lo importante que es darse un espacio para consentirse. “En la noche cuando uno se desmaquilla y limpia la cara pienso en ponerme una crema que me relaje y haga sentir bien, que te estás consintiendo y regalándote ese espacio que te mereces, con toda la energía positiva de esta cultura milenaria (maya)”.

En la publicación no dio detalles de cómo conseguir el producto, pero prometió más información pronto.

Maribel Guardia revela su secreto de belleza

Por otra parte, en recientes declaraciones al programa de televisión Ventaneando, la costarricense se mostró entusiasmada ante la posibilidad de aparecer de alguna forma en la serie que prepara la productora Caracol TV -para la plataforma Netflix- sobre la vida de Vicente Fernández.

La producción titulada “El Charro de Huentitán”, cuenta con la aprobación del artista mexicano y se espera que detalle aspectos de la amistad entre Fernández y Guardia.

“Yo a Vicente lo quiero, aparte de cariño, le tengo mucho agradecimiento porque él sí que fue mi padrino como cantante y me llevaba a giras en Estados Unidos, y eso me dio muchísima suerte, porque que alguien así te presentara, que te conociera la gente, pues de ahí me empezó a salir trabajo como cantante”, relató, tras negar que hubieran tenido cualquier tipo de relación amorosa.