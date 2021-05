La candente foto con la que Maribel Guardia celebró sus 62 años: [Foto-Video]

Maribel Guardia es una de las famosas que menos problema tiene en revelar su edad abiertamente, y no hay duda de que en ella el paso de los años parece mantenerla intacta.

Así lo dejó ver la costarricense, quien este sábado 29 de mayo celebró su cumpleaños número 62, y no solo lo presumió a los cuatro vientos, con un mensaje en su cuenta de Instagram, sino que de paso, dejó a más de uno con la boca abierta.

La exmujer del fallecido cantante Joan Sebastian colgó en su red social una candente fotografía, en la que presumió de la espectacular y envidiable figura que posee a sus 62 años.

La exreina de belleza, quien representó a Costa Rica en certámenes internacionales como Miss Mundo y Miss Universo, posó en un bikini, color fucsia, mientras sonreía al lado de una piscina y miraba a la camara con su abundante cabellera negra suelta.

“#felizcumpleaños a mi 🎁 Gracias a Dios 🙏🏼 por cada respiración, por los abrazos de mi hijo, los besos de mi esposo, las sonrisas de mi nieto, el amor de mi mamá, y el cariño incondicional de mis fans. Arriba la vida 🌈 #picture @luisreyes_foto 📸#makeup 💄@mexicanmakeupartis”, fue el comentario con el que la actriz y cantante acompañó su bikinazo, que generó todo tipo de elogios y comentarios de sus fieles seguidores.

Frases como “Feliz cumple 🎊🎂🎈🎉🎁 que la vida te siga colmando de alegría y mucha salud”, “Wooooooowww 🔥🔥🔥 Happy birthday 🎂🎊🎁 Dios te bendiga siempre”, “Felíz CUMPLE a la ETERNAMENTE BELLA BELLA!!! Por dentro y por fuera!!!” y “Felicidades amiga querida!! 🎉🎶🎂🎂💓🎁🎁🎶🌟 Que sigas tan Bella y llena de bendiciones como siempre!”,llenaron sus redes.

La estrella querida del mundo del entretenimiento compartió otras fotografías de la fiesta de cumpleaños que tuvo en su casa, donde se mostró feliz y agradecida por todas las muestras de amor recibidas por parte de su familia y de sus fans.

“Muy feliz celebrando cumpleaños con mi familia ❤️🎂🎁🙏🏼 y mis globos preciosos de @globosshalala Gracias por todas sus muestras de cariño 🥰 con @julian_f.f @marco_chaconf @imetunon @josejulianfg @belagool @michhho @drhollywoodlm @inaki_corta @soteromarquez @brendamagdi”, agregó Maribel.

Hace un par de años la artista fue interrogada por Univisión sobre el secreto de su eterna juventud, y con mucha humildad Maribel mencionó que ha influido mucho la buena actitud con la que se maneja en la vida.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida, y yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”, dijo la costarricense.

“Entonces es la actitud de agradecimiento, de que pasan los años, y los años pasan y pasan para todos, pero hay que llenarse de gratitud, de alegría y levantarte con agradecimiento a Dios, porque estás respirando, porque estás viendo un amanecer. Para mí eso es muy importante”, concluyó.