Maribel Guardia tuvo COVID y sintió que iba a morir: ¿Hizo testamento?

El COVID sigue infectando a más personas cada día en el mundo, y con el elevado aumento de contagios en México, donde las autoridades de salud volvieron a declarar emergencia, el brote ha ido dejando más casos, entre ellos la famosa actriz y cantante Maribel Guardia.

Así lo reveló la propia exreina de belleza, quien fue abordada por varios reporteros, entre ellos el del programa de televisión Despierta América, en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde narró la pesadilla que sufrió con el COVID

En la entrevista, que fue presentada por el show de Univisión este martes, la también cantante mencionó que en su casa no solamente se contagió ella sino también su esposo, Marco Chacón, quien llevó la peor parte.

“A mí lo que me dio fue como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, mucho cansancio, pero no pasó de ahí, gracias a Dios, pero Marco estuvo muy mal, muy mal”, comentó la ex de Joan Sebastian, revelando detalles de la manera como su actual marido enfrentó la enfermedad del COVID.

“Le dio neumonía, todo lo devolvía, no podía tomar medicamento, (entonces) al final (fue necesario) todo por la vena, cortizona, anticoagulantes, antibiótico, y obviamente un respirador, que fue fundamental para él”, agregó Maribel.

La intérprete confesó que estuvo muy intranquila durante todo el tiempo que duró la enfermedad y pensó que no la librarían.

“Llegué a tener mucho miedo con Marco, me asusté mucho, recé mucho, lloré mucho… bueno, no lloré hasta después, porque tenía que estar fuerte para él, pero sí pensé lo peor, y más ahora que los hospitales están a reventar”, destacó Maribel, haciendo referencia a la declaratoria de semáforo rojo en la capital mexicana y en otras partes de la republica donde los centros clínicos y las UCIs están abarrotados de pacientes.

Y fue tal el miedo de que la enfermedad tuviera un desenlace fatal entre ella y su esposo, que Maribel dijo que incluso pensó en dejar escrita su última voluntad.

“Me asusté mucho cuando me dio el COVID, de plano le dije a Julián (su hijo) y a Marco (su esposo), traíganme un abogado para hacer testamento, porque me voy a morir. Me asusté mucho, porque pensé que iba a empeorar con los días”, relató la artista, quien aprovechó para enviar un sentido mensaje a sus fieles seguidores sobre la seriedad de la enfermedad relacionada con el coronavirus.

“Le digo a la gente que se cuide mucho, la verdad esto no es un juego, y cuando lo ves en la puerta de tu casa es como un demonio”, concluyó Maribel, quien ya está recuperada del COVID.



