Danna García tiene pérdida de memoria por culpa del COVID-19

Es bien sabido que el COVID-19, según han reportado autoridades médicas, deja serias secuelas entre muchos de los pacientes que logran recuperarse. Y esta vez, la actriz Danna García, una de las famosas latinas que más sufrió el padecimiento del coronavirus, desde que se contagió a principios del año pasado, reveló que su vida post-COVID no ha sido precisamente miel sobre hojuelas.

La protagonista de la telenovela “Un gancho al corazón” confesó que tras haber batallado por varios meses contra el coronavirus y haber dado positivo en tres ocasiones, lo que la mantuvo alejada de su esposo y de su hijo y que la llevó a internarse sola en un departamento de la capital mexicana, su salud ha presentado duros inconvenientes.

Danna García, dos veces positivo por covid-19; antes tuvo dengue, zika y chikungunyaDanna García tuvo dos resultados positivos de covid-19: "Sentí que mi vida corría peligro" Danna García, la actriz de "El señor de los cielos", "Pasión de gavilanes" y otras telenovelas, dio positivo en dos ocasiones por covid-19. Aquí nos cuenta acerca de su lucha por salir adelante a pesar del aislamiento, de las intimidaciones de… 2020-04-30T04:49:37Z

La también estrella de melodramas recordados como “Pasión de gavilanes”, aseguró que una de las principales secuelas que le dejó el virus del COVID es la pérdida de la memoria, lo que ha afectado su día a día.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice: ‘Apréndete todos los días unos versos de un poema y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho porque para grabar necesito buena memoria”, dijo la actriz colombiana de 42 años, según reveló People en español.

En diálogo con la revista VEA de Colombia, la estrella de la pantalla chica agregó que empezó a tener momentos confusos y dijo que en una ocasión incluso su hijo estaba con ella.

“Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”, agregó la actriz.

Danna ya había hablado anteriormente de otras secuelas que le había dejado el coronavirus y dijo que es necesario que quienes hayan padecido la enfermedad del COVID estén atentos a ellas y reciban atención médica.

“(Tuve) caída de pelo, retención de líquidos y un umbral del dolor, sientes cualquier cosas tres veces más, te duele hasta un roce”, dijo hace un par de meses en un video en sus redes. “El tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento qué me falta un poco de aire. Resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema. En mi caso, inflamación a nivel celular”.

Danna agregó: “las secuelas del virus son cosas que uno carga, no sabemos por cuanto tiempo. Y considera que por ello “la parte emocional es muy importante para quienes hemos estado enfermos o para familias que tienen personas en esas condiciones”.

Además de las secuelas físicas, los médicos han asegurado que algunos pacientes que se están recuperándo de COVID-19, han desarrollado psicosis severa, según múltiples estudios y el New York Times.

Otra de la característica que los doctores han documentado es pacientes post-COVID que jamás padecieron antes enfermedades mentales, con la presencia de ideas suicidas e incluso también impulsos homicidas.



Sigue a AhoraMismo en Instagram