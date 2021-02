Maribel Guardia causa furor con esta foto en bikini a sus 19 años: ¿Ha cambiado?

Maribel Guardia no solamente es una de las famosas más consentidas en México, sino que también es de las que más impresiona, pues a solo tres meses de que festeje su cumpleaños número 62, la exmujer de Joan Sebastian sigue luciendo despampanante, como cuando estaba en aquellos años de juventud en su natal Costa Rica.

Y comprobando que el tiempo en ella casi que ha pasado de manera intacta, la cantante causó tremendo furor en sus redes sociales, tras publicar una fotografía en bikini tomada cuando apenas tenía 19 años.

En la imagen de su Instagram, que fue recibida con múltiples elogios por parte de sus fieles seguidores, quienes coincidieron en afirmar que Maribel Guardia luce “igualita” e incluso mucho mejor ahora, se aprecia a la también actriz, ataviada en un diminuto bikini azul.

“#tbt❤️ #tbt🔙📸 a los 19 años Uffff jajaja cuantos años atrás”, fue el comentario con el que la exreina de belleza acompañó la foto, captada hace 42 años.

“Si luce idéntica”, “igualmente bella”, “un monumento de mujer”, y “siempre bella, siempre espectacular”, fueron algunos de los mensajes que manifestaron los fans de la ex del fallecido Rey del Jaripeo, tras observar la foto de recuerdo.

Maribel Guardia comenzó su carrera hacia la fama con tan solo 18 años, cuando fue elegida Miss Costa Rica, lo que le dio el pase para participar en Miss Universo 1978, en Acapulco, México.

Y aunque no clasificó en ese certamen ni siquiera dentro de las semifinalistas, su carisma y belleza le bastaron para enamorar al pueblo azteca, que luego de haber cumplido con su compromiso también en Miss Mundo, donde fue finalista, fue llamada en México para empezar su carrera en televisión.

A los 20 años, el productor de Televisa Sergio Bustamante le propuso iniciar una carrera en televisión y aceptó la oferta. El resto, es historia, así como lo son su belleza y su figura estilizada, que no ha perdido con el paso de los años.

Hace un par de años Maribel Guardia habló con Univisión sobre cómo hacía para lograr mantenerse tan joven con el paso del tiempo, y la costarricense dio una respuesta que enamoró más a sus fans.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida, y yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”, dijo Maribel Guardia en diálogo con Univisión.



