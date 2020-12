Selena, la serie: conoce el elenco de personajes

La reconocida y recordada cantante Selena Quintanilla, mejor conocida como ‘La Reina del Tex-Mex’, quien fue asesinada a sus 23 años de edad, en marzo de 1995 por Yolanda Saldivar la presidente de su club de fans y administradora de sus tiendas de ropa, será la protagonista de la nueva serie de Netflix, Selena, la serie. En esta, se contará la vida desde la infancia de la interprete de canciones ‘Como la flor’ y ‘Amor prohibido’. Además, la serie cuenta cómo nació el sueño de Selena para convertirse en estrella, su historia familiar y su lanzamiento a la fama en la década de los 80 e inicios de los 90. Aquí te presentamos el elenco principal de la serie.

Selena Quintanilla

Christian Serratos, la actriz de 30 años, fue la elegida para interpretar la versión adolescente y adulta de Selena Quintanilla, debido a su gran aprecio físico, talento y su herencia cultural mexicana y estadounidense. Serratos ha participado en series como The Walking Dead, la saga de Crepúsculo y en Manual de supervivencia escolar de Ned.

La versión infantil de Selena estará a cargo de Madison Taylor Baez de 9 años, niña que desde pequeña se ha dedicado al mundo de la música.

Abraham Quintanilla

El actor de cine y teatro Ricardo Chavira, será quien encarnará en el padre de Selena Quintanilla, conocido por participar en producciones como Desperate Housewives, Six Feed Under, The División, NYPD Blue y ser el ganador de dos premios del Sindicato de actores. En la historia, es él quien descubre el talento de su hija y forma la banda Dinos, en compañía de sus demás hijos. Luego del fallecimiento de su hija, Abraham Quintanilla, inició la Fundación Selena, participó en varios documentales y en la producción de álbumes musicales.

Marcella Samora de Quintanilla

La mamá de la cantante será interpretado por Seidy López, una actriz nacida en Yucatán, México y quien ha participado en actuaciones como ‘Fuera de sospecha’, Selena: la película, Día de entrenamiento, Gabriela y NCIS: Los Ángeles. Su debut en la pantalla grande lo hizo con la película Mi vida loca.

Suzette Quintanilla

La hermana de Selena estará a cargo de la actriz Noemí González, quien ha participado en producciones de Estados Unidos como Los High, The Young and the Restless y The Tax Collector. La hermana de la cantante participó de la banda creada por su padre, y tras la muerte de Selena, ella es la encargada de su fundación y museo ubicado en Corpus Christi.

la versión infantil de Suzette es interpretada por Daniela Estrada.

A.B. Quintanilla

El bajista de la agrupación Dinos y también hermano de la cantante, A.B Quintanilla será interpretado por Gabriela Chavarría de 31 años de edad, quien ha interpretado papeles en producciones como Freedom Writers, Hunter Killer y El Planeta de los Simios: La Guerra.

La versión niño estará a cargo de Juan Martínez

En la vida real, el hermano de Selena, A.B. Quintanilla, está vinculado al mundo de la música con el grupo Kumbia Kings y ha trabajado con Thalía, Alicia Villareal, Cristian y Verónica Castro.

Chris Pérez

Jesse Posey le da vida a Chris Pérez, quien uno de los guitarristas de la banda Los Dinos, cuando formó parte de esta en 1989. Este se casó con Selena a escondidas en 1992.

Posey ha aparecido en series como Killer Party, Connected, Stitchers, First Love y es el hermano del también actor Tyler Posey que trabajó en Teen Wolf.

¿Por qué no aparece Yolanda Saldívar en la serie?

En esta primera entrega de Selena, la serie, solo se mostrará la infancia y los primeros inicios de Selena Quintanilla en la música, por ello, en esta primera parte de la producción de Netflix, los espectadores no verán a Yolanda Saldívar, quien hace parte de la vida de la cantante cuando se convirtió en la presidente de su club de fans y administradora de sus tiendas Selena ETC.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la serie?

La serie será lanzada este viernes 4 de diciembre. Esta contará con dos temporadas divididas en diez episodios cada uno de una hora de duración.

La hora del estreno será a la media noche Zona Pacífico de Estados Unidos, debido a que Netflix basa sus lanzamientos en la hora estándar del Pacífico.

Hora del Pacífico: 12:00 a.m

Hora de la montaña: 1:00 a.m.

Hora central: 2:00 a.m.

Hora del Este: 3:00 a.m.

¿Dónde ver la serie completa de Selena?

Esta será una producción original de Netflix, puede adquirir el servicio aquí.

Selena: La serie | Tráiler oficial | NetflixAntes de convertirse en la reina de la música tex-mex, Selena Quintanilla era una joven de Texas con grandes sueños y una voz impresionante. “Selena: La serie” explora la transición a la madurez de esta intérprete sin igual: desde sus inicios cantando en pequeños eventos con su familia, hasta su transformación en la artista femenina… 2020-10-26T16:00:01Z

