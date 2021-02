Selena Gomez lanza álbum en español “Revelación” en marzo [VIDEO]

Selena Gomez está contando los días para el estreno de su nuevo álbum en español titulado Revelación. El disco estará disponible a partir del 12 de marzo. Pero ya puedes pre ordenar entrando aquí. En su nuevo álbum se desprenden los sencillos “Baila Conmigo” y “De Una Vez”. “Con ‘Baila Conmigo’, quiero poner a todo el mundo a bailar”, dijo Gomez a través de un comunicado. “El video retrata la sensación de aislamiento que todos experimentamos en este momento, y cómo la música de verdad nos conecta sin importar en qué parte del mundo estemos”.

Para esta nueva faceta como cantante, Gomez unió fuerzas con el puertorriqueño Rauw Alejandro. “El hecho de que una artista del calibre de Selena me haya considerado para colaborar en su proyecto es una bendición. ‘Baila Conmigo’ es un tema súper pegadizo y sexy; espero que esta colaboración les guste a los fans tanto como a mí”.

Para la creación de este disco se unieron Tainy y NEON 16 como productores ejecutivos. “Para mí fue muy interesante trabajar con Selena en esta canción, porque mezcla un sonido de reguetón auténtico, con elementos como una guitarra eléctrica punteada más propia del pop. Las melodías de Rauw captaron esa esencia y complementaron muy bien las de Selena. ¡Estoy emocionado con este tema!”, dijo Tainy.

Lo cierto es que en enero Selena sorprendió a sus seguidores al lanzar su primera canción en español en una década, “De Una Vez”. Desde su lanzamiento, esta obra cinematográficaha acumulado más de 46 millones de visitas en YouTube. A su llegada, el video marcó tendencia No. 1 en todo el mundo y en los Estados Unidos. Además, ocupó la posición No. 1 en la lista global de iTunes. Consiguiendo muy buenas críticas, Vogue comentó, “la historia contada a través de ‘De Una Vez’ tiene resonancia sin importar el idioma que hables” y Billboard lo calificó como “empoderador”. Abajo puedes ver el video:

Selena Gomez – De Una Vez (Official Video)Escucha ‘De Una Vez,’ disponible ya. // Listen to ‘De Una Vez,’ out now. smarturl.it/DeUnaVez Shop Selena’s Official Store: smarturl.it/SelenaStore Follow Selena: Instagram: instagram.com/selenagomez/ Twitter: twitter.com/selenagomez Facebook: facebook.com/Selena TikTok: tiktok.com/@selenagomez YouTube: smarturl.it/SelenaYT Listen on Apple Music: smarturl.it/SGEssentials Listen on Spotify: smarturl.it/SelenaGomezTheHitsSp Get exclusive Selena Gomez merch, available at: smarturl.it/SelenaStore Sign-up to be the first to… 2021-01-15T00:00:10Z

Selena grabó casi todo el EP a traves de Zoom

Selena Gomez, Rauw Alejandro – Baila Conmigo (Official Video)Escucha ‘Baila Conmigo,’ disponible ya. // Listen to ‘Baila Conmigo,’ out now. smarturl.it/BailaConmigoSG REVELACIÓN estará disponible el 12 de marzo. // REVELACIÓN is out March 12. smarturl.it/REVELACIONSG Shop Selena’s Official Store: smarturl.it/SelenaStore Starring: Kibba and Ariane Aparecida Directed by Nogari @fernando.nogari Produced by Iconoclast Follow Selena: Instagram: instagram.com/selenagomez/​ Twitter: twitter.com/selenagomez​ Facebook: facebook.com/Selena​ TikTok: tiktok.com/@selenagomez​ YouTube:… 2021-01-29T05:00:10Z

En una reciente entrevista, Gomez reveló que casi todo el EP en español fue grabado por Zoom debido a la pandemia del coronavirus, compartió Billboard.com.



“De Una Vez” fue una de las primeras canciones en las que trabajé desde el principio”, dice Gómez en el video de casi 3 minutos. “En ese momento, hacer un proyecto en español era solo una idea. Luego, el resto del proyecto sucedió de manera muy rápida y orgánica”, comentó Gomez. Y añadió: “En cuanto al proceso, en realidad grabamos casi todo el EP en Zoom debido a COVID”. Gómez también acredita a la creciente cantautora venezolana Elena Rose como una de las colaboradoras “más grandes” del EP. “[Elena Rose es] una escritora increíble que creo que realmente entiende mi corazón y lo que quería decir en este proyecto”.

LEER MÁS: ¿Jimmy Butler y Selena Gome son pareja?