¿Jimmy Butler y Selena Gómez son pareja?

Fue una completa sorpresa cuando comenzaron a circular rumores de que Jimmy Butler estaba saliendo con Selena Gómez, ya que la mayoría de los fans no sabían que había roto con Kaitlin Nowak, quien dio a luz a su hija Rylee en octubre de 2019.

La estrella de Miami Heat y la cantante de “It Ain’t Me” fueron vistos juntos por primera vez a mediados de noviembre, según informó el Miami Herald, y a medida que se acerca el inicio de la temporada 2020-2021 de la NBA, la gente quiere saber si puede esperar ver a Gómez sentada en la cancha una vez que se permita que los estadios se llenen de nuevo con público.

Butler, de 31 años, y Gómez, de 28, cenaron juntos en Lucien en la ciudad de Nueva York, según informó el Miami Herald, y según E! News, la pareja poderosa más nueva de la NBA ha compartido numerosas citas.

Sin embargo, si la relación entre el cinco veces All-Star y la cantante de “Lose You to Love Me” va a ser algo real, de momento aún no lo es. Las fuentes le dijeron a Entertainment Tonight que Gómez no busca entablar una relación seria en este momento.

“Selena ha disfrutado de pasar el rato con Jimmy, pero mantiene abiertas sus opciones en términos de chicos”, dijo la fuente a ET. “Se siente cómoda con las citas, pero también estando soltera. Ella no se apresura a nada en absoluto”.

La fuente agregó: “Selena se está enfocando en lo que la hace feliz y lo que le hace sentir bien, ya sea una relación o no. Las cualidades que se destacan para ella en términos de un novio potencial son confiado, solidario, inteligente, divertido y digno de confianza”.

En cuanto a Butler, no ha comentado ni reconocido públicamente su relación con Gómez. En este momento, la estrella de los Heat y la cantante no se siguen en Instagram.

Gómez se está enfocando en su bienestar en este momento, pero cree que Butler “es un gran tipo”

Mientras aparecía en la cumbre virtual de Teen Vogue en diciembre, Gómez habló sobre cómo su último álbum, Rare, trataba de centrarse en su propio bienestar. Ella dijo:

“Todo el tema de mi último álbum fue mucho de autodescubrimiento, mucho de estar bien, estar sola y ser vulnerable, estar bien con no lucir como todo lo demás, como todos los demás.”

Si bien no nombró a Butler por su nombre, Gómez señaló que está siendo extremadamente selectiva con las personas a las que permite ingresar a su círculo íntimo. Ella dijo:

“¿Por qué quieres hacer las cosas que estás haciendo? ¿Eres paciente contigo misma? Hay tantas preguntas que debes hacerte. Pero al mismo tiempo, es igualmente importante rodearse de personas que crean en ti.”

Gómez no ha tenido una relación sentimental pública con nadie desde que ella y Bieber rompieron definitivamente en 2018. Sin embargo, ella “ha estado en algunas citas con Jimmy”, dijeron las fuentes a E! News, “y cree que es un gran tipo”.

Entonces, ¿cuándo se separaron Butler y Nowak?

No está claro cómo y cuándo Butler y Nowak lo dejaron. Sin embargo, la primera señal de alerta de que algo no iba bien en su relación fue cuando Butler no invitó a la modelo a unirse a la burbuja durante las finales de la NBA.

“Este es un viaje de negocios para mí. No estoy bromeando”, explicó Jimmy a la NBA en Allie LaForce de TNT. “Todo el mundo quiere tener su familia, sin duda. Es una decisión individual y respeto la decisión que toman mis compañeros de equipo, pero estoy aquí por negocios”.