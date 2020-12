La cantante Victoria Monet sorprendió a sus seguidores de Instagram el 5 de diciembre de 2020 al revelar que va a ser mamá.

La cantante Victoria Monet, una cantautora que escribió las exitosas canciones de Ariana Grande “Thank U, Next” y “7 Rings”, reveló en Instagram que está embarazada.

Monet subtituló las fotos del embarazo: “Estoy muy feliz de compartir que me ascendieron al título justo encima de Queen … Mom. Dos corazones laten dentro de mí ahora … Eso es más amor. Dos cerebros y dos almas… eso es mucho poder.”

“¡Esto es absolutamente lo mejor que me ha pasado y no puedo esperar a conocer a mi pequeña alma gemela del lado de la tierra!”

Monet terminó su anuncio con una carta para su futuro hijo. Ella escribió:

“¡A mi bebé, te agradezco por elegirme como tu mamá! El núcleo de mí sostiene tu vida ahora mismo, ¡y pronto tu vida será mi núcleo! Mantengo mi cabeza en alto con la confianza que ya me regalas. Eres lo mejor de mí y prometo protegerte y ser la mejor versión de mí misma para ti en todos los sentidos, siempre. Sostén mi meñique con el agarre de tus deditos hasta que podamos tomarnos de las manos y caminar juntos por este mundo, llueva o haga sol. Eres mía para siempre. Te tengo.”

Monet, quien también ha escrito canciones para Fifth Harmony y T.I., no reveló cómo quedó embarazada o si será criada en conjunto con una pareja. Ella es abiertamente bisexual.

Esto es lo que necesita saber sobre Victoria Monet:

VideoVideo related to ¡famosa cantante revela que va a ser mamá! 2020-12-06T22:33:04-05:00

Se rumorea que Monet, quien le dijo al Gay Times del Reino Unido que decidió declararse bisexual en 2018 después de que ” literalmente se enamoró de una chica ”, está saliendo con su compañera cantante y colaboradora Kehlani. El 8 de octubre, Monet y Kehlani lanzaron un remix de la canción “Touch Me”, que está en el álbum debut en solitario de Monet, Jaguar.

La pista solo agregó fuego a los rumores de citas, ya que la letra de la canción recuerda un encuentro romántico en la parte trasera de un automóvil y pinta una imagen de cómo dos amantes se reencuentran.

😍😭✨ @Kehlani it feels so nice to finally have music WITH you and not just about you lmao thank you for being all that you are 🤎 Touch Me Remix by us OUT NOW 😌 https://t.co/9hB5mtjsAR pic.twitter.com/8mibUSwlHB

— Victoria Monét (@VictoriaMonet) October 8, 2020