Miley Cyrus comparte esta foto desnuda en sus redes sociales

Miley Cyrus sorprendió a sus 45.5 millones de fanáticos en Twitter el viernes por la mañana al compartir una foto en topless. La joven de 28 años, que aparece en la portada de la edición de enero de 2021 de Rolling Stone, subtituló la foto desnuda: “ME DIJERON QUE TENÍA QUE TAPARME, ASÍ QUE FUI POR OTRO CAMINO”.

En Instagram, donde la cantante de “Plastic Hearts” tiene 116 millones de seguidores, publicó la misma foto pero tenía el logo de “Rolling Stone” pegado en su pecho.

Cyrus está promocionando su séptimo álbum de estudio, Plastic Hearts, que fue lanzado el viernes pasado. Ella le dijo a la revista que el disco tiene un punto de rock and roll de los 80:

“Podría decir que lo planeé, maldita sea, y que soy un genio de la maldita estrategia, pero no”, dijo. “Nunca sé qué tipo de disco estoy tratando de hacer cuando empiezo a hacerlo. Y luego, debido a cómo es mi estilo de vida y dónde estoy en mi vida, siempre encaja y funciona porque es honesto. Crecí escuchando música country; somos narradores de historias. Cada disco cuenta una historia.”

Si bien la ex estrella de Disney que publica una foto en topless puede parecer que está actuando fuera de control, Cyrus señala en la historia de portada de Rolling Stone que “soy libre, pero me siento responsable. Me tomo mi salud física y mental mucho más en serio que nunca”.

Cyrus le dijo a Rolling Stone que ve complicado volver a caer en las drogas

Cyrus detalló sus luchas con las drogas y el alcohol en la nueva entrevista con Rolling Stone. Ella dijo: “Yo no he consumido drogas en años. Pero nunca se sabe. Cosas jodidas suceden. Pero al estar sentado aquí contigo ahora mismo, diría que tendría que estar muy mal para que yo recayera en las drogas”.

“La ayahuasca fue definitivamente una de mis drogas favoritas que he tomado”, continuó. “Cuando lo hice, les pregunté a todos los demás en la sala: ‘¿Cambió toda vuestra vida? ¿Eres una persona nueva?”. Todos me miraron y dijeron: ‘No’, y me dijeron: ‘Eres tan extrema. Por supuesto, tienes que tener el viaje más extremo de todos’”.

“En realidad, el chamán dijo que la gente toma ayahuasca tres, cuatro veces, a veces 30 veces antes de tener el tipo de viaje que yo tuve”, explicó. “Vi las serpientes de inmediato, y las serpientes vienen y te agarran y te llevan al Mama Aya, y ella te guía durante todo el viaje, y fue una locura. Aunque me encantó”.

Cyrus sigue comprometida a mantenerse sobria a pesar de una recaída en medio del coronavirus

Si bien Cyrus dejó de beber en enero, se enorgullece de decir que después de una recaída reciente, vuelve a estar sobria por 5 semanas. Anteriormente reveló en una entrevista con Zane Lowe para New Music Daily de Apple Music el 23 de noviembre que volvió a beber en medio de la pandemia de coronavirus.

“Para mí, fue una mierda porque no soy una persona moderada, y no creo que todos tengan que estar jodidamente sobrios”, dijo. “Creo que todos deben hacer lo mejor para ellos. No tengo problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez voy demasiado bebida.”