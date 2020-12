Selena Gomez habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental

Selena Gomez ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental que ha padecido durante los últimos años, y este año no ha sido diferente. En los últimos meses, dio información actualizada sobre su propio estado de salud mental, así como lo que está haciendo ahora para ayudar a otros que padecen de esta situación a obtener acceso a los servicios de salud mental.

El pasado 5 de diciembre, Selena Gomez fue la oradora principal de la Cumbre Teen Vogue 2020. Durante el evento en Zoom, habló extensamente sobre su proceso como intérprete, empresaria y filántropa, así como sobre cómo trabaja para cuidar su propia salud mental.

“Mi viaje personalmente ha sido todo sobre mi tiempo. Cuando sentí que estaba funcionando, fue cuando de repente me obsesioné tanto con asegurarme de que todos los que conocía entendieran que compartir tus emociones [era] genial. Cómo soy un gran defensor de la terapia. Cómo siento que hay grupos de apoyo para todos, y está bien … no hay forma de que las personas no se sientan de cierta manera, ya sea que se den cuenta de eso por sí mismos o no, todos nos necesitamos unos a otros”.

Selena Gomez quiere recaudar $100 millones para brindar servicios de salud mental a comunidades vulnerables

Para celebrar su cumpleaños número 28, Selena Gomez lanzó el Rare Impact Fund a través de su línea de maquillaje Rare Beauty. Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar $100 millones en los próximos diez años para ayudar a las comunidades desatendidas a acceder a los servicios de salud mental, según un comunicado de prensa. El uno por ciento de todas las ventas de productos de Rare Beauty se destinaran a esta causa. También puede donar directamente al Rare Impact Fund aquí.

Según PRNewsWire, Selena Gomez dio una declaración sobre este proyecto. Selena dijo:

“Estoy muy agradecida de estar rodeada de un equipo que ha ayudado a hacer realidad el Rare Impact Fund. Desde el inicio de la marca, queríamos encontrar una manera de retribuir a nuestra comunidad y apoyar aún más a las personas que necesitaban acceso a servicios de salud mental, que han tenido un impacto profundo en mi vida. Rare Beauty se centra en ayudar a las personas a sentirse más conectadas entre sí y menos solas en el mundo. El Rare Impact Fund tendrá un impacto directo en muchas vidas y, en última instancia, marcará una diferencia en el mundo. Estoy orgullosa del trabajo que hemos comenzado a hacer con nuestros socios para ofrecer estos servicios a cualquier persona que necesite apoyo”.

Selena quiere que la gente “sepa que no están solos”

Selena Gómez fue recientemente destacada como una de las “Personas del año” de la revista People. En un artículo de la revista, la artista y magnate de los negocios habló sobre por qué eligió lanzar su línea de maquillaje este año y qué significan los productos para ella.

Para People, Selena Gomez dijo: “No siento que Rare Beauty hubiera sido [posible] hace tres o cuatro años. Ahora comprendo cómo se siente estar del otro lado, comparándome o pensando que necesito lucir más así o más así para encajar “.

Continuó reconociendo lo difícil que puede ser sentir la presión de verse de cierta manera. “Seguro que puede pasar factura”, le dijo a la revista. “No todos somos de cierta manera, y no estamos destinados a serlo. Es justo decir que estoy al cien por cien en el viaje con los consumidores. No es fácil para todos y quiero que la gente sepa que no está sola “.

Esta es la versión original de Heavy.com

