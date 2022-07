Noticias de SEBASTIÁN YATRA: Gira y nuevo tema junto a Pablo Alborán

Hoy el cantautor colombiano Sebastián Yatra, ese que logró emocionarnos a todos en la última ceremonia de los premios Óscar de la academia, nos entrega un nuevo y emotivo sencillo, esta vez junto a Pablo Alborán. “Este amor pasó tan rápido como esta vida”, el cantante y compositor colombiano multiplatino canta en “Contigo” acerca de un corto pero apasionado romance. Este sencillo marca la segunda oferta musical desde el lanzamiento de su álbum multi-platino ‘Dharma’. El video musical que acompaña “Contigo” muestra a los dos artistas en una presentación sorpresiva y emotiva en vivo en la Plaza de España en Madrid frente a un afortunado grupo de fans que no se imaginaban lo que estaba pasando.

Video Musical – CONTIGO

Play

Sebastián Yatra, Pablo Alborán – Contigo (Official Video) “Contigo” OUT NOW: sebastianyatra.lnk.to/Contigo!YTD YouTube Top Hits here: youtube.com/playlist?list=PL7jpaz44D1qabCDRlLxq4nO0owpL_l-B8 My Spotify Complete Collection here: open.spotify.com/playlist/2xmiR645NTYwE9WgXxmJ0U?si=7f1aaa26204a4501 Sebastian Yatra ‘Esenciales’: sebastianyatra.lnk.to/Esenciales Subscribe to my YouTube channel here: smarturl.it/SebastianYatraYT Follow Sebas: Instagram: instagram.com/sebastianyatra/ Facebook: facebook.com/OficialSebastianYatra Twitter: twitter.com/SebastianYatra TikTok: tiktok.com/@Sebastianyatra Lyrics: Otra vez una mañana, y duele despertar, Otra vez una guitarra, y me duele tocar, Otra vez una… 2022-07-21T22:00:11Z

Los fans podrán escuchar y ver a Sebastián Yatra en vivo, en concierto el próximo mes de agosto cuando el Dharma Tour llegue a Estados Unidos con 22 conciertos que recorrerán todo el país, Puerto Rico y Canadá. El creador de éxitos que trasciende géneros actualmente se está presentando en Europa y Latinoamérica en los principales festivales y frente a miles de personas, demostrando su variedad musical.

El álbum ‘Dharma‘ ha logrado 8.5 billones reproducciones combinadas y llegó a la posición #1 en la lista de álbumes debut Global y de Estados Unidos en Spotify y es #1 en las listas de Latin Streaming y Ventas Digitales de Canciones Latinas de Billboard, y lo llevó a conseguir 5 nominaciones a los premios Latin American Music y 4 Premio Tu Música Urbana este año. El álbum multi platino demuestra la versatilidad del creador de música a través de diferentes estilos musicales, desde el tema “Tacones Rojos”, hasta su éxito 8x platino “Pareja del Año”, el mega éxito 4x platino “Chica Ideal”, y la balada nominada al Latin GRAMMY “Adiós”, Sebastián Yatra está construyendo los pilares de la música latina.

Por si fuera poco, entre nuevos temas y representarnos tan bien a todos los latinos en el mundo, Sebastián Yatra se va de gira, y todas las fechas las tenemos aquí:

Jueves, 25 de agosto – Houston, TX @ Smart Financial Centre

Viernes, 26 de agosto – Irving, TX @ Toyota Music Factory

Sábado, 27 de agosto – Hidalgo, TX @ Payne Arena

Domingo, 28 de agosto – San Antonio, TX @ Freeman Coliseum

Miércoles, 31 de agosto – Laredo, TX @ Sales Auto Arena

Viernes, 2 de septiembre – Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre

Sábado, 3 de septiembre – San Diego, CA @ Viejas Arena

Domingo, 4 de septiembre – Inglewood, CA @ YouTube Theatre

Miércoles, 7 de septiembre – Seattle, WA @ Moore Theatre

Jueves, 8 de septiembre – Portland, OR @ Keller Auditorium

Sábado, 10 de septiembre – Las Vegas, NV @ Chelsea Theatre at Cosmopolitan

Domingo, 11 de septiembre – San Jose, CA @ San Jose Civic

Jueves, 15 de septiembre – Rosemont, IL @ Rosemont Theatre

Sábado, 17 de septiembre – Laval, QC @ Place Bell

Domingo, 18 de septiembre – Toronto, ON @ History

Jueves, 29 de septiembre – Atlanta, GA @ Fox Theatre

Viernes, 30 de septiembre – Orlando, FL @ Dr. Philips

Sábado, 1 de octubre – Miami, FL @ FTX Arena

Viernes, 7 de octubre – Washington, DC @ The Theater at MGM National Harbor

Sábado, 8 de octubre – New York, NY @ United Palace

Domingo, 9 de octubre – Boston, MA @ Orpheum Theatre

Sábado, 12 de noviembre – San Juan, PR @ Coca Cola Music Hall