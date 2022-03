Sebastián Yatra y John Legend unen sus voces en “Tacones Rojos” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

El cantante y compositor colombiano multi-platino Sebastián Yatra colabora con el galardonado artista John Legend en una poderosa celebración bilingüe de “Tacones Rojos”, una canción que ha gustado a millones de personas alrededor del mundo, alcanzando la posición #1 en la radio latina en los Estados Unidos y Puerto Rico, de su álbum multi-platino ‘Dharma’, que actualmente también es el álbum latino más reproducido en Spotify lanzado este año.

En un divertido video filmado en Los Ángeles, Yatra conversa con su vecino, papel que interpreta Legend, quien lo invita a su casa para hablar sobre la chica de los tacones rojos.

“’Tacones Rojos’ tiene una vibra hermosa y alegre. Se trata de conocer a alguien que trae amor, luz y encanto a tu vida”, aseguró John Legend. “Amo esa energía y que fuimos capaces de crear algo nuevo juntos para esta increíble canción”. Sebastián Yatra agregó: “Tiene la alegría del tema original, pero para mí, es una canción completamente nueva. Suena como si hubiera sido creada de esta forma. Estaba destinada a tener la voz de John en ella junto a la mía”.

Escucha y mira aquí el video oficial de “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra y John Legend





Play



Sebastián Yatra – Tacones Rojos With John Legend (Official Video) Sebastian Yatra – Tacones Rojos With John Legend (Official Video) “Tacones Rojos with John Legend” OUT NOW: sebastianyatra.lnk.to/TaconesRojosWithJohnLegend!YTD “Dharma”Album OUT NOW: sebastianyatra.lnk.to/Dharma!YTD YouTube Top Hits here: youtube.com/playlist?list=PL7jpaz44D1qabCDRlLxq4nO0owpL_l-B8 My Spotify Complete Collection here: open.spotify.com/playlist/2xmiR645NTYwE9WgXxmJ0U?si=7f1aaa26204a4501 Sebastian Yatra ‘Esenciales’: sebastianyatra.lnk.to/Esenciales Subscribe to my YouTube channel here: smarturl.it/SebastianYatraYT Follow Sebas: Instagram: instagram.com/sebastianyatra/ Facebook: facebook.com/OficialSebastianYatra Twitter: twitter.com/SebastianYatra TikTok: tiktok.com/@Sebastianyatra Lyrics:… 2022-03-23T19:00:15Z

Sebastián Yatra presentó la versión original de “Tacones Rojos” en The Tonight Show de Jimmy Fallon. El éxito viral, el cual llegó al Top 10 de TikTok en los Estados Unidos y está escalando la lista Top 50 Global de Spotify con +505 millones de reproducciones, prueba la habilidad que tiene el creador de éxitos para generar música que te hace sentir bien, algo que es poco común dentro del género de la música latina, donde domina el reggaetón.

“Ya era un sencillo increíble, pero esta es la primera vez que he tratado traducir una canción en español al inglés. No es una simple conversión de palabras. Tienes que traducir el sentimiento y darle una nueva forma y adaptar el lenguaje para que fluya naturalmente y se siente como una canción original en inglés”, agregó John Legend sobre la nueva versión del tema ‘Tacones Rojos’. “Ese fue mi desafío y me divertí mucho haciéndolo”, puntualizó el artista.

“Crear esta versión junto a John ha sido una experiencia hermosa”, aseveró Sebastián Yatra. “Él es uno de los músicos más talentosos. Cuando escuchas su voz, y sabes que es él, lo reconoces. El que él cante una canción que yo escribí, estas melodías y este mensaje de amor, me hace bastante feliz y me es gratificante tanto personal como profesionalmente”.

El nuevo álbum de Sebastián Yatra ‘Dharma’ demuestra la versatilidad del genio musical a través de diferentes estilos musicales. El álbum de 17 canciones que trasciende géneros del galardonado y talentoso artista cuenta con 5.4 billones de reproducciones combinadas y el puesto #1 en la lista de debut Global y de Estados Unidos en Spotify y es #1 en la lista de álbumes latinos de Billboard y de ventas de canciones digitales latinas.

Yatra está construyendo los pilares de la música latina. Además de “Tacones Rojos,” hay otro tema favorito de los fans que está surgiendo, “Melancólicos Anónimos”, junto a su éxito 8x platino “Pareja del Año”, el tema 4x platino “Chica Ideal”, y la balada nominada a los Latin GRAMMY, “Adios”.