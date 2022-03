Daniela Álvarez sufrió un accidente: ¿Qué sucedió con la jueza de NBL?

Daniela Álvarez, conocida por ser una de las juezas de Nuestra Belleza Latina 2021, dio a conocer que vive un retador momento en el ámbito personal tras sufrir un accidente que le ocasionó una herida en el pie que sirve de soporte a su prótesis para caminar. La reina de belleza anunció la noticia mediante su perfil en la plataforma de Instagram.

“Cómo les conté me hice una herida en mi único 🦶por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender TANTAS COSAS”, escribió Álvarez en una reciente publicación en Instagram.

La estrella colombiana continuó mencionando que lo vivido le ha servido como experiencia para entrenar su mente: “Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobretodo poniéndola en lugar que debe estar: EN LO POSITIVO, en la felicidad, en el amor, en LA VIDA que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad”.

Si bien es cierto que la lesión de Daniela Álvarez causó preocupación entre sus miles de fanáticos, ella misma aprovechó la ocasión para agradecerle al actor Daniel Arenas por más que una pareja sentimental, ser un gran apoyo para ella: “Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear”.

“No importa la circunstancia, importa nuestra ACTITUD ❤️. Te amo @danarenas seguiremos recorriendo el mundo juntos 😘😍 aquí en la mitad del 🌍 #ecuador #latitud000”, enfatizó Álvarez en las románticas fotografías que compartió en Instagram desde Ecuador.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas recientemente viajaron a Ecuador para disfrutar de unos días de descanso alejados de la vida pública. Durante su visita a la ciudad de Quito, la afamada modelo sufrió una herida en su pie derecho como consecuencia de las largas travesías caminando para conocer los lugares más turísticos.

En el mes de junio del año 2020, la ex jueza de NBL 2021 fue sometida a una cirugía de emergencia para amputarle su pierna izquierda tras ser diagnosticada con una isquemia. Desde entonces, Álvarez ha estado usando una prótesis en su pierna que la ayuda a movilizarse por su propia cuenta.

Daniela Álvarez, también conocida por ser la ganadora del certamen de belleza Miss Colombia en el año 2011, expresó recientemente en su perfil en Instagram que está siendo atendida por personal médico en Ecuador para poder sanar lo más pronto posible la herida en su pie derecho, esto debido a que es el único que le brinda soporte a su pie izquierdo, donde suele usar su prótesis para caminar.

Álvarez también expresó que no se había percatado de las heridas en su pie derecho debido a que desde que fue sometida a la cirugía en su pierna izquierda, ella ha perdido la mayor parte de sensibilidad en su pierna derecha.